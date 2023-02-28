Закривають лише одне око. Вчені розповіли де, як і скільки сплять кити в океані (відео)

Гігантські жителі океану трепетно оберігають таємницю свого відпочинку, проте деякі деталі дослідникам все ж таки вдалося дізнатись.

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Кити, дельфіни і морські свинки відомі під загальною назвою китоподібні — вони є ссавцями, які дихають киснем через спеціальні дихали на маківці голови, пише IFl Science.

Відомо, що всі види китоподібних сплять, проте кількість необхідного сну та поведінка уві сні різниться від виду до виду. На відміну від людей, наприклад, кити і дельфіни не можуть дихати довільно — по суті, їм необхідно свідомо робити кожен вдих і видих, який вони роблять, навіть уві сні. Цим і зумовлена їхня дивовижна поведінка під час відпочинку.

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Як сплять кити

Кити вирішили проблему одночасного дихання та сну за допомогою явища, яке називається одопівкульним повільним сном. Вчені розгадали цю таємницю, коли провели ряд досліджень на китах і дельфінах, що знаходяться в неволі, за допомогою трансплантації ЕЕГ.

Вони виявили, що половина мозку китів уві сні залишається активною, тоді як інша відпочиває. Цікаво, що вони навіть заплющують одне око, тоді як інше залишається відкритим і насторожі. Тобто вони буквально сплять з одним відкритим оком. Дослідники вважають, що це дозволяє їм дихати, захищатися від хижаків, плавати і взаємодіяти з навколишнім океаном, поки половина їхнього мозку відпочиває.

Де сплять кити

У дикій природі кити, зазвичай, сплять горизонтально, розташувавшись близько до поверхні води.

Однак дослідникам відомо, що кашалоти здатні входити в більш глибокий стан сну, коли вони відпочивають вертикально приблизно по 10-15 хвилин за раз дрейфуючи прямо під поверхнею води групами. Вчені виявили, що в цей момент вони буквально не дихали і не рухалися. Передбачається, що хоча кашалоти по всьому світу сплять у вертикальній позі, вони проводять уві сні лише близько 7% свого часу.

Під час відомо, що горбаті кити здатні спати під поверхнею води близько півгодини, проте вони не можуть відпочивати довше за цей час. Дослідники виявили, що під час відпочинку їх тіла втрачають занадто багато тепла, оскільки залишаються бездіяльними.

Як сплять дитинчата китоподібних

Дослідники виявили, що дитинчата китів можуть відпочивати, поки їхні матері плавають, буксуючи їх за собою — це називається ешелонним плаванням.

У процесі час вчені виявили, що матері та дитинчата косаток та афалін зовсім не сплять протягом першого місяця життя малюків, зберігаючи рухливість 24 години на добу. Дослідники припускають, що це пов'язано з тією ж причиною, чому горбаті кити не сплять понад півгодини. У дитинчат немає достатньої кількості жиру, щоб зігрітися під час тривалого періоду відпочинку, а тому їм доводиться постійно перебувати у русі.

До речі, вчені виявили, що через кілька місяців після народження дитинчати косаток вже здатні відпочивати стільки ж, скільки і дорослі особини.

Раніше Фокус писав про кіднепінг в океані: біля берегів Ісландії косатка викрала дитинча круглоголового кита.