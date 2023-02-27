Кіднепінг в океані. Біля берегів Ісландії косатка викрала дитинча круглоголового кита

Дослідники вважають, що самка косатки всиновила або викрала дитинча гринди. Це перший відомий науці випадок.

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Цікава ситуація розгорнулася біля берегів західної частини Ісландії — вчені помітили, що самка косатки на ім'я Седіс плавала в околицях з дитинчам. Зазначимо, що вперше їх помітили у 2021 році, до цього вчені деякий час стежили за косаткаю і були впевнені, що у неї не було власних дітей, пише Science Alert.

Зазначимо, що це перший відомий науці випадок, коли самка косатки дбала про дитинча гринди, або круглоголового кита. Дослідники вважають, що Седіс могла викрасти дитинча через те, що вона ніколи не мала своїх. Втім, вони також не виключають варіанта того, що малюк залишився без матері, а тому косатка просто його всиновила.

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За словами провідної авторки дослідження Марі Мрущок, вони з колегами спостерігали за поведінкою Седіс, і дійшли висновку, що самка насправді дбає про крихітного гринда. Про це свідчить низка речей, зокрема й становище їхніх тіл, коли вони пливли — косатка пливла в ешелонованому стані, тобто дитинча фактично перебувало за її грудним плавцем. Зазначимо, що таке розташування дозволяє дитинча витрачати менше енергії на рухи хвостом, адже, по суті, його "несе хвиля тиску", що створюється більшим тілом дорослої особини.

За словами академіка дослідницької групи Елізабет Звамборн, вони з колегами досі не розуміють, чи було усиновлення "альтруїстичним". Дослідники вважають, що ці стосунки можна інтерпретувати двома різними способами: "прекрасна тепла історія усиновлення" або "випадок викрадення".

Відомо, що біля берегів Ісландії між гриндами та косатками відбувається досить тісна взаємодія. Більше того, вчені не раз помічали, як гринди можуть переслідувати косаток, і тепер вони припускають, що це може відбуватися в той момент, коли косатки викрадають дитинчат.

Дослідники також відзначають, що останнім часом дитинча виглядало вельми виснаженим, і тому є логічне пояснення — самка косатки, ймовірно, не змогла б годувати маленького гринду, оскільки вона не має своїх малюків. Приблизно через рік вчені знову помітили Седіс поряд із групою гринд, проте дитинчат із ними не було. У той же час дослідники відзначають, що поведінка косатки була такою, що вказувало на спроби привласнити і викрасти ще одне дитинча у зграї круглоголових китів.

Зазначимо, що косатки та гринди в дикій природі мають схожі згуртовані сімейні структури, що може пояснити їх спорідненість.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що матері-косатки жертвують життям заради синів.