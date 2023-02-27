Киднеппинг в океане. У берегов Исландии косатка похитила детеныша круглоголового кита

Исследователи полагают, что самка косатки усыновила или похитила детеныша гринды. Это первый известный науке случай.

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Любопытная ситуация развернулась у берегов западной части Исландии — ученые заметили, что самка косатки по имени Седис плавала в окрестностях с детенышем. Отметим, что впервые их заметили в 2021 году, до этого ученые какое-то время следили за косаткой и были уверены, что у нее не было собственных детей, пишет Science Alert.

Отметим, что это первый известный науке случай, когда самка косатки заботилась о детеныше гринды, или круглоголового кита. Исследователи полагают, что Седис могла похитить детеныша из-за того, что у нее никогда не было своих. Впрочем, они также не исключают вариант того, что малыш остался без матери, а потому косатка просто его усыновила.

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По словам ведущего автора исследования Мари Мрущок, они с коллегами наблюдали за поведением Седис, и пришли к выводу, что самка в действительности заботится о крохотном гринде. Об этом свидетельствует ряд вещей, в том числе и положение их тел, когда они плыли — косатка плыла в эшелонированном положении, то есть детеныш фактически находился за ее грудным плавником. Отметим, что такое расположение позволяет детенышу тратить меньше энергии на движения хвостом, ведь, по сути, его "несет волна давления", создаваемая более крупным телом взрослой особи.

По словам академика исследовательской группы Элизабет Звамборн, они с коллегами до сих пор не понимают, было ли усыновление "альтруистическим". Исследователи полагают, что данные отношения можно интерпретировать двумя разными способами: "прекрасная теплая история усыновления" или "случай похищения".

Известно, что у берегов Исландии между гриндами и косатками происходит достаточно тесное взаимодействие. Более того, ученые не раз замечали, как гринды могут преследовать косаток, и теперь они предполагают, что это может происходить в тот момент, когда косатки похищают их детенышей.

Исследователи также отмечают, что в последнее время детеныш глядел весьма истощенным, и тому есть логичное объяснение — самка косатки, вероятно, не смогла бы кормить маленького гринду, так как у нее нет своих малышей. Приблизительно через год ученые вновь заметили Седис рядом с группой гринд, однако детенышей с ними не было. В то же время исследователи отмечают, что поведение косатки была таковым, что указывало на попытки присвоить и похитить еще одного детеныша у стаи круглоголовых китов.

Отметим, что косатки и гринды в дикой природе имеют схожие сплоченные семейные структуры, что может объяснить их родство.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что матери-косатки жертвуют жизнью ради сыновей.