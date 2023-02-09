Маменькины сынки. Ученые обнаружили, что матери-косатки жертвуют жизнью ради сыновей

Исследования показывают, что даже после взросления сыновья косаток продолжают вытягивать из матерей все "жизненные соки".

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Давно известно, что косатки являются одними из самых грозных и умных хищников в океане. Однако еще одной особенностью этих животных являются их крепкие семейные узы, которые они сохраняют в течение всей жизни, пишет BBC.

В новом исследовании ученые из Эксетерского университета сосредоточились на изучении сложной социальной и семейной жизни косаток, обитающих в северной части Тихого океана.

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Отметим, что данное исследование, по сути, является частью продолжающейся миссии по изучению семейной жизни косаток и длится уже более 40 лет. Еще в 1976 году Уентр исследования китов (CWR) провел полную перепись популяции южных жителей океана, что позволило ученым провести исследование сразу с несколькими поколениями животных, а значит подробнее изучить их сложные социальные и семейные узы.

[ + – ] Матери и сыновья продолжают взаимодействовать и во взрослом возрасте Фото: Center for Whale Research

Для этого исследования профессор Даррен Крофт с коллегами изучили жизнь четырех десятков самок в период с 1982 по 2021 годы. Ученые обнаружили любопытную закономерность — для матери сыновей-косаток вероятность вырастить еще одного детеныша до годовалого возраста снижается вдвое.

По словам исследователя из CWR Майкла Вайса, предыдущее исследование показывает, что у сыновей намного больше шансов выжить в океане, если их мать находится рядом. В новом исследовании ученые сосредоточились на том, чтобы узнать, какую цену платят матери за эту длительную связь — оказалось, огромную.

Ученые обнаружили, что воспитания сына значительно снижает шансы косаток на размножение в будущем — матери буквально в течение всей жизни отдают детенышам свою энергию и даже часть пищи. Фактически сыновья косаток продолжают тянуть из матерей "жизненные соки" в течение всей своей жизни.

Исследование данной популяции косаток, обитающих в прибрежных водах между Ванкувером и Ситлом, было начато доктором Кеном Балкомом. Изначально он сосредоточился на угрозах выживания этих могучих хищников. Лишь через десятилетия ученые обнаружили любопытные факты, которые заставили их задуматься над главным вопросом — почему самки косаток, как и люди, прекращают размножение на полпути своей жизни.

[ + – ] Матери-косатки жертвую едой и энергией ради сыновей Фото: Center for Whale Research

Годы наблюдений уже дали ученым понять, что матери и сыновья поддерживают связь в течение всей своей жизни. По словам профессора Крофта, они с коллегами даже обнаружили, что матери способны подкармливать своих сыновей пойманным лососем даже во взрослой жизни, когда они вполне способны охотиться самостоятельно.

Исследователи полагают, что такое поведение можно объяснить своего рода "эволюционной подстраховкой" — самые старые и крупные самцы в конечном итоге становятся отцами многих детенышей. По словам Крофта, поведение косаток-матерей можно объяснить желанием сделать своего сына самым крупным в популяции, а значит в дальнейшем он станет отцом множества потоков.

Ученые отмечают, что столь сильная связь матерей и сыновей даже во взрослом возрасте может показаться весьма странной, однако исследователи полагают, что самцам попросту не нужно становиться независимыми, потому что их матери остаются с ними в течение всей жизни.

Ранее Фокус писал о том, что ученые наблюдают бойню акул и косаток за влияние в океане.