Мамині синочки. Вчені з'ясували, що матері-косатки жертвують життям заради синів

Дослідження показують, що навіть після дорослішання сини косаток продовжують витягувати з матерів усі "життєві соки".

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Давно відомо, що косатки є одними з найгрізніших і найрозумніших хижаків в океані. Однак ще однією особливістю цих тварин є їхні міцні сімейні узи, які вони зберігають протягом усього життя, пише ВВС.

У новому дослідженні вчені з Ексетерського університету зосередилися на вивченні складного соціального та сімейного життя косаток, які мешкають у північній частині Тихого океану.

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Зазначимо, що це дослідження, по суті, є тривалої частиною місії з вивчення сімейного життя косаток і триває вже понад 40 років. Ще в 1976 році Вентр дослідження китів (CWR) провів повний перепис популяції південних жителів океану, що дозволило вченим провести дослідження одночасно з кількома поколіннями тварин, а значить докладніше вивчити їх складні соціальні та сімейні узи.

[ + – ] Матері та сини продовжують взаємодіяти й у дорослому віці Фото: Center for Whale Research

Для цього дослідження професор Даррен Крофт із колегами вивчили життя чотирьох десятків самок у період із 1982 по 2021 роки. Вчені помітили цікаву закономірність — для матері синів-косаток ймовірність виростити ще одне дитинча до однорічного віку знижується вдвічі.

За словами дослідника з CWR Майкла Вайса, попереднє дослідження показує, що у синів набагато більше шансів вижити в океані, якщо їхня мати знаходиться поруч. У новому дослідженні вчені зосередилися на тому, щоб дізнатися, яку ціну платять матері за цей тривалий зв'язок, виявилося, величезну.

Вчені з'ясували, що виховання сина значно знижує шанси косаток на розмноження у майбутньому — матері буквально протягом усього життя віддають дитинчатам свою енергію і навіть частину їжі. Фактично сини косаток продовжують тягнути з матерів "життєві соки" протягом усього свого життя.

Вивчення цієї популяції косаток, що у прибережних водах між Ванкувером і Сієтлом, розпочато професором Кеном Балкомом. Спочатку він зосередився на погрозах виживання цих могутніх хижаків. Лише через десятиліття вчені виявили цікаві факти, які змусили їх замислитись над головним питанням — чому самки косаток, як і люди, припиняють розмноження на півдорозі свого життя.

[ + – ] Матері-косатки жертвую їжею та енергією заради синів Фото: Center for Whale Research

Роки спостережень вже дали вченим зрозуміти, що матері та сини підтримують зв'язок протягом усього свого життя. За словами професора Крофта, вони з колегами навіть з'ясували, що матері здатні підгодовувати своїх синів спійманим лососем навіть у дорослому житті, коли вони цілком здатні полювати самостійно.

Дослідники вважають, що таку поведінку можна пояснити свого роду "еволюційною підстраховкою" — найстаріші та найбільші самці зрештою стають батьками багатьох дитинчат. За словами Крофта, поведінку косаток-матерів можна пояснити бажанням зробити свого сина найбільшим у популяції, а отже надалі він стане батьком безлічі потоків.

Учені зазначають, що такий сильний зв'язок матерів і синів навіть у дорослому віці може здатися дуже дивним, проте дослідники вважають, що самцям просто не потрібно ставати незалежними, тому що їхні матері залишаються з ними протягом усього життя.

Раніше Фокус писав про те, що вчені спостерігають бійню акул та косаток за вплив в океані.