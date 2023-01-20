Різники підводного світу. Вчені спостерігають бійню акул і косаток за вплив в океані

Дослідники з'ясували, що акули змушені залишати свої території, побоюючись нападу хижаків, і це ставить ієрархію в океані з ніг на голову.

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В океані не існує такої морської істоти, яка вселяла б жах, подібний до того, що викликають великі білі акули. Їхні величезні розміри, гладке тіло, оптимізоване для полювання, гострі зуби і репутація людожерів роблять їх одними з найстрашніших жителів підводного світу, пише Science Alert.

Проте останнім часом ситуація кардинально змінилася, і тепер навіть найгрізніший, здавалося б, хижак в океані змушений рятуватися втечею, щоб вижити. Останні шість років (із 2017 року) учені зафіксували, що великі білі акули стали рідкісними гостями біля берегів Південної Африки, де вони зазвичай збиралися.

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Спочатку вчені припустили, що всьому виною діяльність людини — нібито надмірний вилов риби вплинув на присутність хижаків. Однак пізніше дослідження підтвердили, що великі білі акули навмисне уникають цієї території. То що сталося?

Учені спостерігали та помітили, що великих білих акул із цієї території витіснила пара косаток-вбивць. З 2017 року вчені зафіксували не менше восьми великих білих акул, які були роздерті та викинуті на берег — у деяких із них була печінка, в інших — серце. Ба більше, вчені помітили, що рани на тілах косаток свідчать про те, що вони стали жертвами однієї і тієї ж пари косаток.

Попереднє дослідження свідчить, що великі білі акули, схоже, програють у цій битві за океан — дослідники з'ясували, що наявність косаток у мисливських угіддях великих білих неодмінно призводить до втечі останніх.

За словами морського біолога з Фонду охорони природи Даєр-Айленд Елісон Таунер, вони з колегами з'ясували, що саме косатки стають причиною того, що великі білі акули залишають території, які раніше були їхніми улюбленими місцями проживання.

У процесі досліджень вчені з'ясували, що великі білі акули уникають територій, де було скоєно напад косаток, тижнями, а то й цілими місяцями. Вчені припускають, що те, що ми спостерігаємо сьогодні, мабуть, є масштабною "стратегією уникнення" — подібні дослідники спостерігають у поведінці диких собак у Серенгеті у Танзанії у відповідь на збільшення присутності левів. Чим більше косаток знаходиться у певному місці — тим довше великі білі уникатимуть цієї території.

Учені спостерігали за акулами в Гансбааї за допомогою GPS-трекерів майже 14 років. Дослідження показує, що раніше акули надовго зникали з цього регіону лише двічі — в 2007 році протягом тижня — та в 2017 року протягом трьох тижнів. Те, що вчені спостерігають сьогодні, безпрецедентно. За словами Таунер, фактично сьогодні дослідники спостерігають за тим, як протистояння косаток і великих білих акул змінюють екосистему загалом.

За відсутності великих білих акул, нішу, що звільнилася, зайняли мідні акули (Carcharhinus brachyurus), які раніше являли собою їжу для великих білих. Зі свого боку, косатки, які прогнали великих білих, тепер відкрили полювання на мідяків.

Дослідники відповідають, що в морських екосистемах ключову роль відіграє баланс і сьогодні вчені бачать, що його порушено. Наприклад, великі білі акули більше не контролюють популяцію капських морських котиків, які тепер загрожують зникненням африканських пінгвінів, які перебувають і так під загрозою — їх конкуренція за дрібну пелагічну рибу неухильно зростає.

Це так званий вплив "згори донизу", однак у цьому регіоні також є тиск і "знизу вгору" — він утворюється через велике скорочення популяції морських вушок, які пасуться в лісах водоростей, через які всі ці види в принципі пов'язані.

Учені зазначають, що косатки, ймовірно, полюють на акул через те, що їх печінка — багате джерело поживних речовин. Однак відкритим залишається питання — як це зрозуміли косатки і чому вони полюють на печінку акул як найкраще джерело живлення?

Дослідники вважають, що полювання косаток на акул може бути пов'язане зі зменшенням кількості їх кращої здобичі. Проте вчені побоюються, що додатковий тиск на популяції великих білих акул, які скорочуються з кожним роком, може виявитися критичним.

За словами Таунер, косатки переважно націлюються на нестатевих зрілих великих білих акул, що може ще більше посилити ситуацію їх виживання.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили косаток, які вбивають акул уже 5 років поспіль.