Місце без замків: розкрито таємниці одного з найбільш відокремлених островів у світі (відео)

На острові мешкають 236 осіб із десяти родин. Це тісна спільнота, де всі одне одного знають, а двері будинків залишаються відчиненими завдяки високій безпеці.

На півдні Атлантичного океану є унікальне місце, яке може здатися втіленням мрії. На острові Трістан-да-Кунья майже всі місцеві жителі знають один одного, ніхто не замикає двері, а вікна залишаються відкритими. Однак потрапити туди на постійне проживання практично нереально. Про це пише Lad Bible.

Трістан-да-Кунья — один із найвіддаленіших островів у світі. Дістатися до нього можна тільки човном, причому подорож займає приблизно шість днів. Острів розташований за 1 732 милі від Кейптауна (Південна Африка) і за 2 454 милі від аргентинського міста Мар-дель-Плата. Його ізоляція робить шматок суші посеред океану особливим, але й водночас недоступним для більшості.

На острові проживає всього 236 осіб, розділених на десять сімей. Це маленька, але згуртована спільнота, де кожен знає всіх інших. Рівень безпеки настільки високий, що місцеві жителі спокійно залишають свої будинки відкритими.

"Ми не замикаємо двері, не зачиняємо вікна. Тут просто немає замків", — розповів один із жителів у документальному фільмі BBC "Острови скарбів Британії".

На острові проживає всього 236 осіб, розділених на десять сімей Фото: Missione Scienza

На острові діють суворі правила імміграції. Згідно з офіційним сайтом, переїхати сюди можуть тільки ті, хто має сімейні зв'язки з місцевими жителями. Купівля нерухомості або землі тут також заборонена. Навіть за наявності родинних зв'язків існує безліч обмежень.

Працевлаштуватися на острові вкрай складно. Вакансії відкриваються лише кілька разів на рік і призначені тільки для висококваліфікованих фахівців, як-от лікарі, вчителі та екологи. Контракти зазвичай укладаються на термін до двох років. Водночас кандидати повинні відповідати суворим вимогам: володіти англійською мовою, бути здоровими й мати професійні навички.

Для туристів дорога на острів є справжньою пригодою. Єдиний спосіб дістатися — це морська подорож. Кораблі вирушають здебільшого з Південної Африки, і дорога займає майже тиждень.

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