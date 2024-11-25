Место без замков: раскрыты тайны одного из самых уединенных островов в мире (видео)

На острове живут 236 человек из десяти семей. Это тесное сообщество, где все друг друга знают, а двери домов остаются открытыми благодаря высокой безопасности.

На юге Атлантического океана есть уникальное место, которое может показаться воплощением мечты. На острове Тристан-да-Кунья почти все местные жители знают друг друга, никто не запирает двери, а окна остаются открытыми. Однако попасть туда на постоянное жительство практически нереально. Об этом пишет Lad Bible.

Тристан-да-Кунья — один из самых удаленных островов в мире. Добраться до него можно только на лодке, причем путешествие занимает около шести дней. Остров расположен в 1 732 милях от Кейптауна (Южная Африка) и в 2 454 милях от аргентинского города Мар-дель-Плата. Его изоляция делает кусок суши посреди океана особенным, но и одновременно недоступным для большинства.

На острове проживает всего 236 человек, разделенных на десять семей. Это маленькое, но сплоченное сообщество, где каждый знает всех остальных. Уровень безопасности настолько высок, что местные жители спокойно оставляют свои дома открытыми.

"Мы не запираем двери, не закрываем окна. Здесь просто нет замков", — рассказал один из жителей в документальном фильме BBC "Острова сокровищ Британии".

На острове проживает всего 236 человек, разделенных на десять семей Фото: Missione Scienza

На острове действуют строгие правила иммиграции. Согласно официальному сайту, переехать сюда могут только те, кто имеет семейные связи с местными жителями. Покупка недвижимости или земли здесь также запрещена. Даже при наличии родственных связей существует множество ограничений.

Трудоустроиться на острове крайне сложно. Вакансии открываются всего несколько раз в год и предназначены только для высококвалифицированных специалистов, таких как врачи, учителя и экологи. Контракты обычно заключаются на срок до двух лет. При этом кандидаты должны соответствовать строгим требованиям: владеть английским языком, быть здоровыми и иметь профессиональные навыки.

Для туристов дорога на остров является настоящим приключением. Единственный способ добраться — это морское путешествие. Корабли отправляются в основном из Южной Африки, и дорога занимает почти неделю.

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