Потрошители подводного мира. Ученые наблюдают бойню акул и косаток за влияние в океане

Исследователи обнаружили, что акулы вынуждены покидать свои территории, опасаясь нападения хищников, и это ставит иерархию в океане с ног на голову.

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В океане не существует такого морского существа, которое вселяло бы ужас, подобный тому, который вызывают большие белые акулы. Их огромные размеры, гладкое тело, оптимизированное для охоты, острые зубы и репутация людоедов делают их одними из самых страшных жителей подводного мира, пишет Science Alert.

Однако в последнее время ситуация кардинально изменилась, и теперь даже самый грозный, казалось бы, хищник в океане вынужден спасаться бегством, чтобы выжить. Последние шесть лет (с 2017 года) ученые зафиксировали, что большие белые акулы стали редкими гостями у берегов Южной Африки, где ранее они обычно собирались.

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Изначально ученые предположили, что всему виной деятельность человека — якобы чрезмерный вылов рыбы повлиял на присутствие хищников. Однако позже исследования подтвердили, что большие белые акулы умышленно избегают этой территории. Так что же произошло?

Ученые наблюдали и заметили, что больших белых акул с этой территории вытеснила пара косаток-убийц. С 2017 году ученые зафиксировали не менее восьми больших белых акул, которые были растерзаны и выброшены на берег — у некоторых из них отсутствовала печень, у других — сердце. Более того ученые заметили, что раны на телах косаток свидетельствуют о том, что они стали жертвами одной и той же пары косаток.

Предыдущее исследование свидетельствует о том, что большие белые акулы, похоже, проигрывают в этой битве за океан — исследователи обнаружили, что наличие косаток в охотничьих угодьях больших белых непременно приводит к бегству последних.

По словам морского биолога из Фонда охраны природы Дайер-Айленд Элисон Таунер, они с коллегами обнаружили, что именно косатки становятся причиной того, что большие белые акулы покидают территории, которые раньше были их любимыми местами обитания.

В ходе исследований ученые обнаружили, что большие белые акулы избегают территорий, где было совершено нападение косаток, неделями, а то и целыми месяцами. Ученые предполагают, что то, что мы наблюдаем сегодня, по-видимому, является масштабной "стратегией избегания" — подобное исследователи наблюдают в поведении диких собак в Серенгети в Танзании в ответ на увеличение присутствия львов. Чем больше косаток находится в определенном месте — тем дольше большие белые будут избегать этой территории.

Ученые наблюдали за акулами в Гансбааи с помощью GPS-трекеров около 14 лет. Исследование показывает, что ранее акулы надолго пропадали из этого региона лишь дважды — в 2007 году — в течение недели и в 2017 году — в течение трех недель. То, что ученые наблюдают сегодня — беспрецедентно. По словам Таунер, фактически сегодня исследователи наблюдают за тем, как противостояние косаток и больших белых акул меняют экосистему в целом.

В отсутствие больших белых акул, освободившуюся нишу заняли медные акулы (Carcharhinus brachyurus), которые ранее представляли собой пищу для больших белых. В свою очередь косатки, которые прогнали больших белых, теперь открыли охоту на медяков.

Исследователи отвечают, что в морских экосистемах ключевую роль играет баланс и сегодня ученые видят, что он нарушен. Например, большие белые акулы больше не контролируют популяцию капских морских котиков, которые теперь угрожают исчезновением находящимся и так под угрозой африканским пингвинам — их конкуренция за мелкую пелагическую рыбу неуклонно растет.

Это так называемое влияние "сверху вниз", однако в этом регионе также есть давление и "снизу вверх" — оно образуется из-за обширного сокращения популяции морских ушек, которые пасутся в лесах водорослей, через которые все эти виды в принципе связаны.

Ученые отмечают, что косатки, вероятно, охотятся на акул из-за того, что их печень — богатый источник питательных веществ. Однако открытым остается вопрос — как это поняли косатки и почему они охотятся на печень акул в качестве предпочтительного источника питания?

Исследователи полагают, что охота косаток на акул может быть связана с уменьшением количества их предпочтительной добычи. Однако ученые опасаются, что дополнительное давление на популяции больших белых акул, которые и так сокращаются с каждым годом, может оказаться критическим.

По словам Таунер, косатки в основном нацеливаются на неполовозрелых больших белых акул, что может еще больше усугубить ситуацию их выживания.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили косаток, которые убивают акул уже 5 лет подряд.