Закрывают только один глаз. Ученые рассказали где, как и сколько спят киты в океане (видео)

Гигантские обитатели океана трепетно оберегают тайну своего отдыха, однако некоторые детали исследователям все же удалось узнать.

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Киты, дельфины и морские свиньи известны под общим названием китообразные — они являются млекопитающими, которые дышат кислородом через специальные дыхала на макушке головы, пишет IFl Science.

Известно, что все виды китообразных спят, однако количество необходимого сна и поведение во сне разнится от вида к виду. В отличии от людей, например, киты и дельфины не могут дышать произвольно — по сути, им необходимо сознательно делать каждый вдох и выдох, который они делают, даже во сне. Этим и обусловлено их удивительное поведение во время отдыха.

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Как спят киты?

Киты решили проблему одновременного дыхания и сна с помощью явления, которое называется одополушарным медленным сном. Ученые разгадали эту тайну, когда провели ряд исследований на содержащихся в неволе китах и дельфинах с помощью трансплантации ЭЭГ.

Они обнаружили, что одна половина мозга китов во сне остается активной, тогда как другая отдыхает. Любопытно, что они даже закрывают один глаз, в то время как другой остается открытым и настороже. То есть, они буквально спят с одним открытым глазом. Исследователи полагают, что это позволяет им дышать, защищаться от хищников, плавать и взаимодействовать с окружающим океаном, пока одна половина их мозга отдыхает.

Где спят киты?

В дикой природе киты, как правило, спят горизонтально, расположившись близко к поверхности воды.

Однако исследователям известно, что кашалоты способны входить в более глубокое состояние сна, когда они отдыхают вертикально примерно по 10-15 минут за раз, дрейфуя прямо под поверхностью воды группами. Ученые обнаружили, что в этот момент они буквально не дышали и вовсе не двигались. Предполагается, что хотя кашалоты по всему миру спят в вертикальной позе, они проводят во сне всего около 7% своего времени.

В то же время известно, что горбатые киты способны спать под поверхностью воды около получаса, однако они не могут отдыхать дольше этого времени. Исследователи обнаружили, что во время отдыха их тела теряют слишком много тепла, так как остаются бездействующими.

Как спят детеныши китообразных?

Исследователи обнаружили, что детеныши китов могут отдыхать, пока их матери плавают, буксируя их за собой — это называется эшелонным плаванием.

В то же время ученые обнаружили, что матери и детеныши косаток и афалин вовсе не спят в течение первого месяца жизни малышей, сохраняя подвижность 24 часа в сутки. Исследователи предполагают, что это связано с той же причиной, почему горбатые киты не спят более получаса. У детенышей нет достаточного количества жира, чтобы согреться во время длительного периода отдыха, а потому им приходится постоянно находиться в движении.

К слову, ученые обнаружили, что всего через несколько месяцев после рождения детеныши косаток уже способны отдыхать столько же, сколько и взрослые особи.

Ранее Фокус писал о киднеппинге в океане: у берегов Исландии косатка похитила детеныша круглоголового кита.