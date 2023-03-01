Ненавмисне вбивство. Вчені виявили зв'язок між онлайн-покупками та масовою загибеллю китів

Дослідники вважають, що не тільки зміни клімату сприяють сплеску смертності китів, але й наш потяг до онлайн-шопінгу.

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Згідно зі статистикою Національного управління океанічних та атмосферних досліджень (NOAA), сьогодні спостерігається певний сплеск смертності серед китів — лише з початку грудня минулого року до східного узбережжя викинуло 23 мертвих китів, пише The New York Times.

У NOAA відстежують смертність горбатих китів на атлантичному узбережжі ще з 2016 року, проте раніше подібного сплеску дослідники не спостерігали. Останнім часом усе змінилося — дедалі більше мертвих горбатих китів, малих полосатиків і північноатлантичних китів, які під загрозою зникнення, виявляють мертвими.

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Дослідники зазначають, що причиною масової смертності китів безумовно є збіг відразу кількох чинників, зокрема зміни клімату, і навіть результат втручання людини.

За словами директора агентства зі зв'язків із громадськістю Лорен Гачес, зміна клімату насправді частково винна у масовій загибелі китів — потепління океанів змушує рибу, якою харчуються кити, наближатися до берега. В даний момент дослідники по всьому світу спостерігають, як жителі океану намагаються адаптуватися до нових реалій, переміщаючись до нових районів, де умови більш сприятливі для життя.

В результаті перерозподілу видобутку більші мешканці океану, такі як кити, змушені також наближатися до берега, а значить взаємодіяти з людьми більше, ніж це було раніше. По суті, у пошуках видобутку кити не рідко йдуть назустріч вантажним суднам, яких за останні три роки побільшало.

Дослідники відзначають, що кількість вантажних суден в океані різко зросла з початком пандемії коронавірусу, коли люди по всьому світу почали віддавати перевагу онлайн-шопінгу. Як наслідок, це призвело до стрімкого збільшення вантажних суден, які перевозять ці товари через Атлантику до жвавих портів Нью-Джерсі та Нью-Йорка. За даними місцевої влади, минулого року порівняно з 2019 роком обсяги морських перевезень збільшилися майже на третину.

Чим більше суден стає, тим частіше популяції китів стикаються з ними і, як правило, подібні зіткнення закінчуються дуже плачевно для мешканців океану. Зазначимо, що як обережність NOAA запропонувало обмежити швидкість руху вантажних суден, що дозволило б китам піти з траєкторії руху судна, проте сумний факт залишається фактом — кити завжди будуть слідувати за своєю здобиччю.

Раніше Фокус писав про те, що загадкова нова поведінка китів описана в рукописах 2000-річної давності.