Очень интимный момент. Ученые засняли редкие кадры кормления горбатого кита под водой (видео)

На кадрах видно, как след молока рассеивается в Тихом океане у побережья Колумбии, когда детеныш отдаляется от матери.

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Горбатые киты одни из самых больших и невероятных обитателей океана. Ученым многое известно о жизни этих китов, однако подсмотреть столь интимный момент как кормление теленка удается не часто — на этот раз исследователям удалось заснять редкие кадры кормления детеныша горбатого кита под водой, пишет Science Alert.

Уникальные кадры были засняты в Тихом океане у побережья Колумбии. На видео видно, как след молока рассеивается в воде, когда малыш отделяется от матери, а затем выныривает на поверхность, чтобы подышать в заливе Купика.

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По словам биолога Натальи Ботеро, чья команда из Фонда Макуатикоса и засняла этот интимный момент, между матерью и детенышем, видео было снято в августе прошлого года и до этого подобное видео исследователям удавалось заснять лишь однажды.

Исследователи отмечают, что это чрезвычайно важный шаг с точки зрения науки, однако они также надеются, что данное видео поможет и в сохранении этого вида. Ученым удалось заснять видео благодаря установке датчиков на спину детеныша с помощью присосок — это необходимо, чтобы не навредить киту. Отметим, что датчики были установлены на спину детеныша всего за несколько часов до того, как ученым удалось понаблюдать столь интимный момент сближения горбатых китов. Установленная система включала в себя камеру и GPS, а также устройство для записи звуков, которые издают киты.

Ученые отмечают, что после кормления в течение нескольких месяцев у Антарктического полуострова и Магелланова пролива в Чили тысячи китов ежегодно отправляются в долгий путь в теплые воды тропиков, где они размножаются на участке Тихого океана от Коста-Рики и до Перу.

Известно, что в водах Колумбии горбатые киты обитают с июня по ноябрь. Эти гигантские китообразные способны достигать 17 метров в длину и весят около 40 тонн. За сезон размножения они преодолевают огромный путь в 8 500 километров. Ботеро отмечает, что сегодня горбатые киты защищены от коммерческой охоты, однако им по-прежнему приходится сталкиваться с множеством угроз. Именно поэтому, по мнению ученых, так важно уже сегодня принять соответствующие меры по защите этих гигантов океана.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, куда исчезли киты и причем здесь ледяные щиты Гренландии.