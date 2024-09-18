Дивні хвилі, що "формують саме життя" в ембріоні, вперше зняли на камеру (відео)

Нова робота дослідника, що показує зачаровує поділ клітин, названа переможцем 14-го щорічного конкурсу Nikon Small World in Motion.

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Мікроскопічні кадри, що зачаровують і показують "хвилі" всередині ембріона мухи, що розвивається, стали переможцями 14-го щорічного конкурсу Nikon Small World in Motion. Ці "міотичні хвилі" виникають під час поділу клітин, коли тканина формується і рухається в ембріоні, пише Live Science.

Зазначимо, що автором роботи став дослідник з Інституту молекулярної клітинної біології та генетики Товариства Макса Планка в Дрездені Бруно Веллутіні. Йому вперше вдалося зняти формування і рух тканини в ембріоні плодової мушки (Drosophila melanogaster).

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Важливість роботи вченого полягає в тому, що розуміння цього біологічного процесу у мух надалі може допомогти розкрити сили, що формують ембріони в усьому тваринному світі. Дослідження показують, що багато з цих фундаментальних процесів можуть піти не так у людей, що зрештою призведе до неврологічних розладів, вроджених дефектів і навіть розвитку раку.

За словами автора дослідження Бруно Веллутіні, важливість фундаментальних досліджень у біології полягає в тому, що вченим вдається дізнатися багато про один організм. Однак ці знання надалі можуть бути застосовні до інших видів, а зрештою можуть зробити внесок у розуміння і людських захворювань.

Відомо, що на конкурс було подано 370 заявок і відео Веллутіні було обрано абсолютним переможцем конкурсу. Відео було зроблено за допомогою мікроскопії світлового аркуша, техніки, за якої сфокусований "аркуш" лазерного світла висвітлює зразок для отримання 3D-зображень живих клітин, тканин і організмів з високою роздільною здатністю.

На кадрах показано поділ клітин, що відбувається хвилями під час ембріогенезу мухи — це процес, у якому одноклітинне запліднене яйце розвивається в багатоклітинний організм. За словами Веллутіні, ембріони плодових мух, як правило, розвиваються в наших будинках, на кухнях і в сміттєвих баках, але вони проходять ті ж самі процеси, що були зняті на відео.

За словами старшого менеджера з комунікацій у Nikon Instruments, судді Еріка Флема, вони з колегами обрали відео Веллутіні переможцем конкурсу, оскільки автору вдалося зафіксувати "заворожуючий рух у мікроскопічному світі, що допомагає поглибити наше розуміння процесу, який формує саме життя".

Раніше Фокус писав про те, що в іншому конкурсі автору вдалося сфотографувати жабу з синіми очима, що світяться, верхи на привиді.