Рой життя. Військо пуголовків зняли під час "маршування" у підводному лісі (фото)

Підбито підсумки щорічного конкурсу "Фотограф дикої природи року" — нагороду отримують пуголовки, мавпочки, рожевий дельфін і розчленований жук.

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Щорічний конкурс "Фотограф дикої природи року", що проводиться останні 60 років Музеєм природної історії Лондона, оголосив переможців. Головний приз отримало дивовижне фото чарівного підводного світу західного пуголовка-жаби, пише IFLScience.

Цього року організатори отримали рекордну кількість заявок: 59 228 зі 117 країн і територій. Головну нагороду отримало зображення "Рой життя", яке було зроблено канадським фотожурналістом з охорони морського середовища Шейном Гроссом. Відомо, що фото було зроблено під час підводного плавання серед килимів із латаття в озері Сідар на острові Ванкувер і пропонує нам зазирнути в містичне життя пуголовків західної жаби — цей вид зараз перебуває під загрозою зникнення.

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За словами голови журі та редактора Кеті Моран, журі було зачароване поєднанням світла, енергії та зв'язку між навколишнім середовищем і пуголовками. Журі конкурсу також показали кілька інших приголомшливих зображень, які претендували на перемогу в конкурсі.

У категорії "Ссавці" перемогло фото дитинчати макаки, яке блаженно дрімає на руках у дорослої особини. Фото було зроблено Хіккадувом Ліянаге Прасанта Вінодом у національному парку Вілпатту на Шрі-Ланці.

Зворушливий момент обіймів макаки Фото: Wildlife Photographer of the Year

У категорії "Безхребетні" перемогло фото Інго Арндта з Німеччини. На знімку зображено тіло жука, порізане на частини червоними лісовими мурахами. Автор знімка зазначає, що фото було зроблено перед тим, як вони затягли розчленованого жука у своє гніздо. Лише за кілька хвилин, лежачи поруч із місцем події, Арндт сказав, що він "сповнений мурашок".

Фотограф зняв розчленування жука мурахами Фото: Wildlife Photographer of the Year

Переможцем у категорії "Підводний світ" стало фото Метью Сміта. На його знімку зображено морського леопарда, що ховається під льодами Антарктиди — фото було зроблено за допомогою спеціального розробленого купольного порту на передній частині його підводного боксу.

Фотограф зафіксував пірнання морського лева в антарктичних водах Фото: Wildlife Photographer of the Year

Премію за найкращу історію фотожурналіста отримало фото Томаса Песчака. На його фото зображений амазонський річковий дельфін, що вимирає, також відомий як рожевий річковий дельфін. Зазначимо, що цей вид є одним із двох відомих видів прісноводних дельфінів, що мешкають у басейнах Амазонки та Ориноко.

Фотограф зафіксував прісноводного рожевого дельфіна Фото: Wildlife Photographer of the Year

Раніше Фокус писав про те, що жабу з синіми очима, що світяться, сфотографували верхи на привиді.