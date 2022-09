Краб-автостопник та підводний цвинтар китів. Названо найкращі підводні фото 2022 року

Озвучено переможців 18-ї премії Through Your Lens.

У 2022 році пройшов 18-й конкурс підводної фотографії Through Your Lens. Цього року заявки на участь у конкурсі подали понад 2,5 тисячі фотографів з різних куточків світу, пише New Atlas.

Переможців фотоконкурсу обирали у чотирьох номінаціях: "Поведінка", "Широкий кут", "Компактна камера" та "Макрозйомка". Головний приз дістався фотографу-аматору Бозу Джонсону, якому вдалося зобразити рідкісний кадр летючої риби.

Переможець конкурсу

Головний приз конкурсу Through Your Lens дістався фотографу-аматору Бозу Джонсону, якому вдалося зробити неймовірний знімок риби на Філіппінах.

Фотограф розповів, що йому вдалося сфотографувати летючу рибу вночі в абсолютно спокійній воді, саме це додало "магії" кадру.

Джонсон зазначає, що йому знадобилося лише кілька хвилин зйомки, щоб знайти ідеальне поєднання фокусного світла та стробоскопів для свого чудового знімка.

[ + – ] Неймовірний знімок летючої риби Фото: леучая рыба

Категорія "Поведінка"

У цій категорії переміг знімок Сальваторе Ланніелло, якому вдалося зобразити незвичайну подорож краба верхи на медузі.

Категорія "Широкий кут"

У цій категорії переміг фотограф-фрілансер Алекс Доусон, який займається фотографією вже понад чверть століття. Йому вдалося зобразити нирця-фрдайверку Анну фон Беттічер на тлі підводного "цвинтаря китів" під морським льодом у Гренландії.

За словами Доусона, він був приголомшений наскільки цілими і величезними були деякі туші китів, водночас поруч із ними було розташовано безліч кісток цих величних мешканців океану.

[ + – ] Фото цвинтаря китів на дні океану Фото: киты

Категорія "Компактна камера"

У цій категорії переміг знімок Мігеля Раміреза. Йому вдалося сфотографувати, як маленька креветка ховається в зябрах голозябрового молюска поблизу острова Реюньйон в Індійському океані.

[ + – ] Креветка ховається в зябрах голозябрового молюска Фото: креветка

Категорія "Макрозйомка"

У цій категорії перемогло фото Юрія Іванова. Біля берегів Папуа-Нова Гвінея йому вдалося сфотографувати, як морський слимак-метелик стоїть на водоростях у Тихому океані.

[ + – ] Морський слимак-метелик Фото: морской слизень

