Краб-автостопник та підводний цвинтар китів. Названо найкращі підводні фото 2022 року
Озвучено переможців 18-ї премії Through Your Lens.
У 2022 році пройшов 18-й конкурс підводної фотографії Through Your Lens. Цього року заявки на участь у конкурсі подали понад 2,5 тисячі фотографів з різних куточків світу, пише New Atlas.
Переможців фотоконкурсу обирали у чотирьох номінаціях: "Поведінка", "Широкий кут", "Компактна камера" та "Макрозйомка". Головний приз дістався фотографу-аматору Бозу Джонсону, якому вдалося зобразити рідкісний кадр летючої риби.
Переможець конкурсу
Головний приз конкурсу Through Your Lens дістався фотографу-аматору Бозу Джонсону, якому вдалося зробити неймовірний знімок риби на Філіппінах.
Фотограф розповів, що йому вдалося сфотографувати летючу рибу вночі в абсолютно спокійній воді, саме це додало "магії" кадру.
Джонсон зазначає, що йому знадобилося лише кілька хвилин зйомки, щоб знайти ідеальне поєднання фокусного світла та стробоскопів для свого чудового знімка.
Категорія "Поведінка"
У цій категорії переміг знімок Сальваторе Ланніелло, якому вдалося зобразити незвичайну подорож краба верхи на медузі.
Категорія "Широкий кут"
У цій категорії переміг фотограф-фрілансер Алекс Доусон, який займається фотографією вже понад чверть століття. Йому вдалося зобразити нирця-фрдайверку Анну фон Беттічер на тлі підводного "цвинтаря китів" під морським льодом у Гренландії.
За словами Доусона, він був приголомшений наскільки цілими і величезними були деякі туші китів, водночас поруч із ними було розташовано безліч кісток цих величних мешканців океану.
Категорія "Компактна камера"
У цій категорії переміг знімок Мігеля Раміреза. Йому вдалося сфотографувати, як маленька креветка ховається в зябрах голозябрового молюска поблизу острова Реюньйон в Індійському океані.
Категорія "Макрозйомка"
У цій категорії перемогло фото Юрія Іванова. Біля берегів Папуа-Нова Гвінея йому вдалося сфотографувати, як морський слимак-метелик стоїть на водоростях у Тихому океані.
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