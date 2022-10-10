Фотограф зняв життя під антарктичною кригою: скляні щупальця морського анемона та морський павук (фото)

Лоран Балльєста здійснив понад три десятки занурень і зробив унікальні кадри життя в Антарктиці.

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Лоран Балльєста — досвідчений підводний фотограф і біолог. Загалом він здійснив 32 занурення за температури -1,7°C. Свою експедицію в Антарктику французький біолог планував два роки, а коли вона все ж таки відбулася — це занурення стало найглибшим і найтривалішим за всю історію занурень в арктичних водах, пише The Guardian.

У процесі занурення вченому вдалося відобразити унікальні кадри життя під арктичним льодом. Унаслідок його портфоліо з цього занурення було названо "Під антарктичною кригою", а фото скляних щупалець морського анемона, що звисають з нижньої сторони крижини, отримало нагороду на конкурсі "Фотограф року дикої природи". Цю серію зображень буде представлено публіці вже цього тижня у Музеї природної історії в Лондоні.

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Лорану Балльєсте вдалося зняти одну з найчудовіших істот у світі — морського анемона (Edwardsiella andrillae). Цей вид був виявлений вченими зовсім нещодавно і відомий тим, що процвітає, просочуючись у кригу. При цьому дослідники досі не розуміють, як йому вдається проникати своїм м'яким тілом крізь крижину та залишатися живим. На фото Балльєсте видно тонкі скляні щупальця морського анемона, які звисають з нижньої сторони крижини і розвіваються від течії.

[ + – ] Морський анемон Фото: морской анемон

За словами самого Балльєста, це занурення стало одним із найскладніших з усіх, які йому доводилося будь-коли робити. Учений спускався через невеликий отвір у льоду, а після підводної зйомки йому потрібно було витримати кілька годин декомпресії на сильному холоді, перш ніж він піднявся на поверхню. Однак воно того варте — такої "скриньки" з дивовижними арктичними істотами не вдалося зібрати ще нікому.

[ + – ] Морський павук Фото: морской паук

У холодних водах Анарктики багато видів схильні до полярного гігантизму, через який у безхребетних розвиваються набагато більші тіла, ніж у їхніх родичів у більш теплих видах. Один із таких прикладів вдалося зобразити Балльєсте. Він відобразив гігантського антарктичного морського павука, який фактично зовсім не павук, а пікногонід. Цей вид широко поширений у всьому світі, проте зазвичай вони дуже дрібні. Тільки в Антарктиці вони виростають до таких розмірів. Їхні внутрішні органи розвиваються всередині ніг, і вони харчуються, висмоктуючи соки з м'якотілих безхребетних через довгий хоботок.

Також Балльєста зняв медузу-шоломник, чий купол у формі дзвона тягнеться за щупальцями, які використовуються для захоплення і намотування здобичі.

Раніше Фокус писав про те, що названо найкращі підводні фото 2022 року — серед них краб-автостопник і підводний цвинтар китів.