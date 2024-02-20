Выползли из кошмаров впервые за 140 лет: раскрыты тайны гигантских морских пауков в Антарктиде

Исследователям понадобилось почти 1,5 века, чтобы раскрыть секреты размножения антарктических морских пауков.

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"Гигант", "море" и "паук", пожалуй, три слова, которые не хотели бы слышать вместе не только арахнофобы, но и другие люди на планете. Но несмотря на это гигантские антарктические морские пауки наконец-то вылезли из тени за последние 140 лет и ученые смогли узнать о них немного больше, пишет IFLScience.

Технически гигантские антарктические морские пауки (Colossendeis megalonyx) вовсе не являются пауками, но они чрезвычайно похожи на своих тезок. Кроме того, исследователи отмечают, что эти веретенообразные существа на самом деле являются весьма таинственными и таят в себе множество секретов. К счастью, некоторые из них ученым наконец-то удалось разгадать спустя более чем 140 лет.

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До недавнего времени ученые ничего не знали о том, как эти существа размножаются, откладывают и высиживают яйца, а также о том, как развиваются их эмбрионы и личинки. Однако теперь исследователям из Гавайского университета в Маноа впервые в истории удалось наблюдать некоторые из их репродуктивных привычек, а также других видов семейства Colossendeidae.

Некоторые морские пауки крошечные, но у антарктических видов размах ног может достигать более 30 сантиметров Фото: S. Rupp

По словам ведущего автора исследования, профессора Эми Морган, у большинства видов морских пауков именно самцы заботятся о детенышах — они носят их с собой, пока они развиваются. Любопытно, но за последние более чем 140 лет никто и никогда не наблюдал гигантских антарктических морских пауков, высиживающих своих детенышей. Более того, ученым мало что было известно об их развитии.

К счастью, на этот раз, ныряя под антарктический лед, ученым посчастливилось наткнуться на группы гигантских морских пауков, которые, вероятно, спаривались. Таким образом ученые наблюдали как две группы производили тысячи крошечных яиц, содержащихся в студенистом облаке, которые по внешнему виду напоминали яйца.

Ученые также заметили, что развитие яиц было чрезвычайно медленным, что является характерным для хладнокровных животных, обитающих в Антарктике: первая личинка гигантского морского паука вылупилась где-то через 8 месяцев после откладки яиц.

По словам Морган, удивительным также казалось поведение взрослых особей: один взрослый самец оставался рядом, ухаживая за скоплением яиц, в течение около трех дней. За это время яйца уплотнились и прикрепились к камню, а самец затем покинул их. Любопытно, что большинство морских пауков носят яйца до тех пор, пока они не вылупятся — такое поведение известно как высиживание.

Однако антарктические гигантские морские пауки, вероятно, демонстрируют некую промежуточную стратегию между свободным нерестом и отцовским высиживанием. По словам соавтора исследования, аспиранта Аарона То, команде чрезвычайно повезло увидеть такое поведение гигантских антарктических морских пауков и узнать о них немного больше, чем было стало известно за последние 140 лет.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли древнего морского скорпиона, жившего 435 млн лет назад.