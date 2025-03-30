Антарктический айсберг откололся, обнажив то, чего не видели ранее: что обнаружили ученые (фото)

Огромный айсберг откололся от плавающего ледника в Антарктиде — эта дрейфующая конструкция открыла перед учеными скрытую ранее среду обитания. Исследователи поспешили исследовать то, чего не видели.

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Об этом пишет Science Alert.

Исследователи, работавшие в начале текущего года в регионе на судне, поспешили к недавно открытому месту, находящемуся недалеко от края плавающего ледника, также известного как шельфовый ледник Георга VI.

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Команда использовала дистанционно управляемый подводный аппарат SuBastian, чтобы исследовать место, которое ранее скрывал айсберг. В результате международная группа ученых обнаружила процветающую экосистему губок, анемонов, гидроидов и кораллов, которые ранее были скрыты от глаз ученых.

По словам соруководителя экспедиции Патрисии Эскете из Центра экологических и морских исследований и кафедры биологии Университета Авейру, они с коллегами воспользовались моментом и изменили план экспедиции. В результате им удалось хорошо рассмотреть то, что скрывается в глубинах — ученые обнаружили процветающую экосистему.

Большая губка, скопление анемонов и другие живые существа видны на глубине почти 230 метров в районе морского дна Фото: Schmidt Ocean Institute

В настоящее время науке все еще слишком мало известно о том, что живет на дне Антарктиды и скрыто под толстыми глыбами льда. Без солнечного света или дождевых питательных веществ сверху эти глубинные экосистемы, как полагают, выживают исключительно за счет океанских течений, которые скользят под толстыми шельфовыми ледниками.

Команда отмечает, что им, вероятно, потребуются годы, чтобы описать все новые виды, которые потенциально были обнаружены в скрытой ранее среде и окружающем море Беллинсгаузена. Более того, ученые также надеются выяснить, как жизнь выживает под покровом льда толщиной около 150 километров.

Щупальца одиночного гидроида дрейфуют в течениях на глубине 360 метров Фото: Schmidt Ocean Institute

Эскете отмечает, что судя по размеру животных, обнаруженных учеными под толщей воды в Антарктиде, существует уже десятилетиями, а, возможно, и сотни лет. Например, ученые обнаружили вид губок — размер особи указывает на то, что ей может быть несколько десятилетий или даже столетий. Она существует на глубине 230 метров, и до недавнего времени была закрыта от остального мира большой ледяной крышей.

По словам другого соруководителя экспедиции Александра Монтелли из лондонского университетского колледжа, это исследование, вероятно, является первым в своем роде, когда ученым удалось провести такое комплексное и междисциплинарное исследование было завершено в условиях подледникового шельфа.

Группа губок, прикрепленных к участку морского дна, который до недавнего времени был покрыт шельфовым ледником Фото: Schmidt Ocean Institute

В соседнем регионе моря Беллинсгаузена, которое потеряло свой шельфовый ледник много лет назад, та же группа исследователей обнаружила скопление кораллов, ледяных рыб, крабов, гигантских морских пауков, равноногих медуз и осьминогов.

Ранее Фокус писал о том, что изолированные в Антарктиде ученые просят немедленно вернуть их домой.