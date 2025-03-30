Антарктичний айсберг відколовся, оголивши те, чого не бачили раніше: що виявили вчені (фото)

Величезний айсберг відколовся від льодовика, що плаває в Антарктиді — ця конструкція, що дрейфує, відкрила перед вченими приховане раніше середовище проживання. Дослідники поспішили дослідити те, чого не бачили.

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Про це пише Science Alert.

Дослідники, які працювали на початку поточного року в регіоні на судні, поспішили до нещодавно відкритого місця, розташованого недалеко від краю плаваючого льодовика, також відомого як шельфовий льодовик Георга VI.

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Команда використовувала дистанційно керований підводний апарат SuBastian, щоб дослідити місце, яке раніше приховував айсберг. У результаті міжнародна група вчених виявила екосистему, що процвітає, губок, анемонів, гідроїдів і коралів, які раніше були приховані від очей учених.

За словами співкерівника експедиції Патрісії Ескете з Центру екологічних і морських досліджень та кафедри біології Університету Авейру, вони з колегами скористалися моментом і змінили план експедиції. У результаті їм вдалося добре роздивитися те, що ховається в глибинах — вчені виявили екосистему, що процвітає.

Велику губку, скупчення анемонів та інші живі істоти видно на глибині майже 230 метрів у районі морського дна Фото: Schmidt Ocean Institute

Наразі науці все ще занадто мало відомо про те, що живе на дні Антарктиди й приховано під товстими брилами льоду. Без сонячного світла або дощових поживних речовин зверху ці глибинні екосистеми, як вважають, виживають виключно внаслідок океанських течій, які ковзають під товстими шельфовими льодовиками.

Команда зазначає, що їм, імовірно, знадобляться роки, щоб описати всі нові види, які потенційно були виявлені в прихованому раніше середовищі та навколишньому морі Беллінсгаузена. Ба більше, вчені також сподіваються з'ясувати, як життя виживає під покривом льоду товщиною близько 150 кілометрів.

Щупальця одиночного гідроїда дрейфують у течіях на глибині 360 метрів Фото: Schmidt Ocean Institute

Ескете зазначає, що судячи з розміру тварин, виявлених вченими під товщею води в Антарктиді, існують уже десятиліттями, а, можливо, і сотні років. Наприклад, учені виявили вид губок — розмір особини вказує на те, що їй може бути кілька десятиліть або навіть століть. Вона існує на глибині 230 метрів, і донедавна була закрита від решти світу великим крижаним дахом.

За словами іншого співкерівника експедиції Александра Монтеллі з лондонського університетського коледжу, це дослідження, імовірно, є першим у своєму роді, коли вченим вдалося провести таке комплексне та міждисциплінарне дослідження, яке було завершено в умовах підльодовикового шельфу.

Група губок, прикріплених до ділянки морського дна, яка донедавна була вкрита шельфовим льодовиком Фото: Schmidt Ocean Institute

У сусідньому регіоні моря Беллінсгаузена, яке втратило свій шельфовий льодовик багато років тому, та ж група дослідників виявила скупчення коралів, крижаних риб, крабів, гігантських морських павуків, рівноногих медуз і восьминогів.

Раніше Фокус писав про те, що ізольовані в Антарктиді вчені просять негайно повернути їх додому.