Мужчина попросил брата выгуливать собаку: что он потом увидел на скрытой камере (видео)
Житель Канады, которого зовут Марко, клянется больше не доверять брату Майклу выгул своей собаки по кличке Броуди. Комическое приключение, случившееся однажды, стало вирусным в социальных сетях.
Соответствующий ролик опубликован на странице мужчины в TikTok.
Марко говорит, опаздывал на работу, поэтому попросил брата выгулять пса. Все выглядело абсолютно нормально, пока хозяин не просмотрел запись с камеры видеонаблюдения у входа.
На видео можно увидеть, как Майкл выходит из дома вместе с Броуди, однако не замечает, что неправильно закрепил собачий жилет. Как только они спускаются с лестницы, одежда соскальзывает с пса, но мужчина, не осознавая этого, продолжает идти по аллее, таща за собой лишь поводок и накидку.
Думал, что потерял собаку
"Он понял, что что-то не так, когда уже дошел до конца улицы. Он испугался, что потерял собаку", — рассказывает Марко.
На записи можно увидеть, как его брат, охваченный паникой, разворачивается и начинает громко звать: "Броуди!". В это время домашний любимец спокойно сидит возле входной лестницы и наблюдает за хаосом, разворачивающимся вокруг.
По словам владельца, Броуди никогда раньше не попадал в такие ситуации. "Он даже не пытался убежать или освободиться. Просто жилет был плохо застегнут", — добавил хозяин животного.
Реакция зрителей
Подпись на видео говорит сама за себя: "Единственный раз, когда я доверил брату выгулять собаку". Пользователи сети были в восторге от увиденного.
- "Почему ему понадобилось 5 рабочих дней, чтобы понять, что собаки нет?" — пошутил один из комментаторов;
- Некоторые обратили внимание на поведение собаки: "Кажется, умный Броуди вовремя понял, что ему безопаснее остаться на месте".
Позже Марко добавил, что его брат не всегда внимателен к деталям, но имеет доброе сердце, поэтому согласился помочь. Когда один из участников обсуждения спросил, стоит ли Майкла вообще отпускать гулять в одиночку, мужчина ответил без колебаний: "Нет".
Напомним, в штате Карнатака (Индия) питбуль по имени Бхима ценой собственной жизни защитил детей от смертельной угрозы. Трагический инцидент произошел во вторник, 18 марта, в селе Каттайа.
А вот жительница Нью-Джерси услышала громкий шум из соседней комнаты и решила, что ее собака попала в беду. Когда она бросилась на помощь, то обнаружила, что это ее кот просто играет. После публикации этого забавного случая в TikTok видео быстро набрало многочисленные просмотры, лайки и комментарии.