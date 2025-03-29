Чоловік попросив брата вигулювати собаку: що він потім побачив на прихованій камері (відео)

Житель Канади, якого звуть Марко, присягається більше не довіряти братові Майклу вигул свого собаки на прізвисько Броуді. Комічна пригода, що трапилася одного дня, стала вірусною у соціальних мережах.

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Відповідний ролик опубліковано на сторінці чоловіка у TikTok.

Марко каже, запізнювався на роботу, тому попросив брата вигуляти пса. Все виглядало абсолютно нормально, поки господар не переглянув запис із камери відеоспостереження біля входу.

На відео можна побачити, як Майкл виходить із будинку разом із Броуді, однак не помічає, що неправильно закріпив собачий жилет. Як тільки вони спускаються зі сходів, одяг зісковзує з пса, але чоловік, не усвідомлюючи цього, продовжує йти алеєю, тягнучи за собою лише повідець і накидку.

Думав, що загубив пса

"Він зрозумів, що щось не так, коли вже дійшов до кінця вулиці. Він злякався, що загубив собаку", — розповідає Марко.

На записі можна побачити, як його брат, охоплений панікою, розвертається і починає голосно кликати: "Броуді!". У цей час домашній улюбленець спокійно сидить біля вхідних сходів і спостерігає за хаосом, що розгортається навколо.

Чоловік не помітив, що собаки немає Фото: TikTok

За словами власника, Броуді ніколи раніше не потрапляв у такі ситуації. "Він навіть не намагався втекти чи звільнитися. Просто жилет був погано застебнутий", — додав господар тварини.

Реакція глядачів

Підпис на відео говорить сам за себе: "Єдиний раз, коли я довірив братові вигуляти собаку". Користувачі мережі були у захваті від побаченого.

"Чому йому знадобилося 5 робочих днів, щоб зрозуміти, що собаки немає?" — пожартував один з коментаторів;

Дехто звернув увагу на поведінку собаки: "Здається, розумний Броуді вчасно зрозумів, що йому безпечніше залишитися на місці".

Пізніше Марко додав, що його брат не завжди уважний до деталей, але має добре серце, тому погодився допомогти. Коли один з учасників обговорення запитав, чи варто Майкла взагалі відпускати гуляти наодинці, чоловік відповів без вагань: "Ні-і-і".

Нагадаємо, у штаті Карнатака (Індія) пітбуль на ім'я Бхіма ціною власного життя захистив дітей від смертельної загрози. Трагічний інцидент трапився у вівторок, 18 березня, у селі Каттайа.

А от жителька Нью-Джерсі почула гучний шум з сусідньої кімнати і вирішила, що її собака потрапив у біду. Коли вона кинулась на допомогу, то виявила, що це її кіт просто бавиться. Після публікації цього кумедного випадку в TikTok відео швидко набрало численні перегляди, вподобайки та коментарі.