Малюк вперше у житті побачив собаку, але всі сміються з реакції самого пса (фото)

Кінолог Джо Наткінс зазначає, що конкретно в цьому випадку домашній улюбленець, швидше за все, терпить увагу, аніж насолоджується нею.

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23-річна Грейсі Бетчер з Техасу (США) вирішила зняти на відео першу зустріч свого малюка з мопсом. У кадрі можна побачити, як дитина повільно підходить та обіймає домашнього улюбленця. Втім, глядачів зацікавила реакція самого пса, який начебто застиг від страху. Цей курйозний ролик миттєво став вірусним у TikTok, зібравши велику кількість переглядів, вподобайок та коментарів.

Кінолог Джо Наткінс в інтерв’ю журналу Newsweek зазначає, що конкретно в цьому випадку домашній улюбленець, швидше за все, терпить увагу, аніж насолоджується нею.

"Спочатку це виглядає так, ніби мопс насолоджується обіймами, але насправді він терпить увагу. Ми бачимо різні ознаки цього. Наприклад, облизування губ є дуже поширеною ознакою стресу в собак. Притискання вух до голови також вказує на те, що собаці некомфортно. До того ж його очі тварини широко розплющені, хоч це і характерно для мопсів, але тут песик уважно стежить краєм ока за дитиною, навіть коли відвертає голову", — пояснив Наткінс.

Реакція людей

Користувачі мережі загалом підтримують цю думку.

"Цей собака демонструє явні ознаки дискомфорту", — написав один з учасників обговорення;

Інший додав: "Собака виглядає трохи розгубленим, але деякі з коментарів під відео є надмірними… Ймовірно, це пишуть люди, які ніколи не були поруч з немовлятами. Це дуже ніжний обмін з обох сторін";

"Собака думає: "Це дивно, але нехай", — зазначив наступний глядач.

Бетчер пізніше відповіла на занепокоєння: "Міа піде, якщо їй буде некомфортно. Вона дійсно насолоджується компанією, якщо залишається поруч. Не потрібно поспішати з висновками. Це просто миле відео, де дитина обіймає мопса з очима мопса. Нічого більше, нічого менше".

Реакція собаки здивувала глядачів Фото: TikTok

Нагадаємо, мешканка Флориди Ненсі Мут взяла з притулку щеня на ім'я Рокко. Волонтери розповіли їй, що малюк був найменшим у посліді та часто страждав від нападів братів і сестер. Спочатку жінка була впевнена, що придбала чорного лабрадора, але згодом з'ясувалось, що її вихованець належить до зовсім іншої породи.

А от жителька Нью-Джерсі почула гучний шум з сусідньої кімнати і вирішила, що її собака потрапив у біду. Коли вона кинулась на допомогу, то виявила, що це її кіт просто бавиться. Після публікації цього кумедного випадку в TikTok відео швидко набрало численні перегляди, лайки та коментарі.