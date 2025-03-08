Малыш впервые в жизни увидел собаку, но все смеются с реакции самого пса (фото)

Кинолог Джо Наткинс отмечает, что конкретно в этом случае домашний любимец, скорее всего, терпит внимание, чем наслаждается им.

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23-летняя Грейси Бетчер из Техаса (США) решила снять на видео первую встречу своего малыша с мопсом. В кадре можно увидеть, как ребенок медленно подходит и обнимает домашнего любимца. Впрочем, зрителей заинтересовала реакция самого пса, который как будто застыл от страха. Этот курьезный ролик мгновенно стал вирусным в TikTok, собрав большое количество просмотров, лайков и комментариев.

Кинолог Джо Наткинс в интервью журналу Newsweek отмечает, что конкретно в этом случае домашний питомец, скорее всего, терпит внимание, чем наслаждается им.

"Сначала это выглядит так, будто мопс наслаждается объятиями, но на самом деле он терпит внимание. Мы видим различные признаки этого. Например, облизывание губ является очень распространенным признаком стресса у собак. Прижимание ушей к голове также указывает на то, что собаке некомфортно. К тому же его глаза животного широко раскрыты, хоть это и характерно для мопсов, но здесь песик внимательно следит краем глаза за ребенком, даже когда отворачивает голову", — пояснил Наткинс.

Реакция людей

Пользователи сети в целом поддерживают это мнение.

"Эта собака демонстрирует явные признаки дискомфорта", — написал один из участников обсуждения;

Другой добавил: "Собака выглядит немного растерянной, но некоторые из комментариев под видео являются чрезмерными... Вероятно, это пишут люди, которые никогда не были рядом с младенцами. Это очень нежный обмен с обеих сторон";

"Собака думает: "Это странно, но пусть", — отметил следующий зритель.

Бетчер позже ответила на беспокойство: "Миа уйдет, если ей будет некомфортно. Она действительно наслаждается компанией, если остается рядом. Не нужно спешить с выводами. Это просто милое видео, где ребенок обнимает мопса с глазами мопса. Ничего больше, ничего меньше".

Реакция собаки удивила зрителей Фото: TikTok

Напомним, жительница Флориды Нэнси Мут взяла из приюта щенка по имени Рокко. Волонтеры рассказали ей, что малыш был самым маленьким в помете и часто страдал от нападений братьев и сестер. Сначала женщина была уверена, что приобрела черного лабрадора, но впоследствии выяснилось, что ее питомец принадлежит к совсем другой породе.

А вот жительница Нью-Джерси услышала громкий шум из соседней комнаты и решила, что ее собака попала в беду. Когда она бросилась на помощь, то обнаружила, что это ее кот просто играет. После публикации этого забавного случая в TikTok видео быстро набрало многочисленные просмотры, лайки и комментарии.