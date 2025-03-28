Что-то странное творится с температурой Южного океана: данные не соответствуют прогнозам

Глобальные климатические модели предсказывают, что океан вокруг Антарктиды должен нагреваться, подобно тому, что происходит во всем мире. Но новое исследование показывает, что на самом деле эти воды охлаждаются.

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Об этом пишет PHYS.org.

В новом исследовании ученые из Стэнфордского университета обнаружили, что расхождение между результатами модели и данными, указывающими на охлаждение океана вокруг Антарктиды. Команда полагает, что все сводится к отсутствию талой воды и недооценке количества осадков.

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По словам старшего автора исследования, доцента кафедры наук о системе Земли в Школе устойчивого развития Стэнфордского университета имени Дорра Эрла Уилсона, они с коллегами обнаружили, что тенденция к охлаждению Южного океана на самом деле является ответом на глобальное потепление Земли, ускоряющее таяние ледяного покрова и локальные осадки.

По мере того как потепление Земли приводит к таянию ледяного покрова ледяного континента и выпадению большего количества осадков, верхний слой Южного океана становится все менее соленым, а следовательно и менее плотным. Это создает крышку, которая ограничивает обмен прохладных поверхностных вод с более теплыми водами ниже. Простыми словами, по словам Уилсона, чем свежее становится поверхностный слой океана, тем сложнее смешивать теплую воду.

В то же время опреснение не полностью отражено в современных климатических моделях — недостаток, который давно был признан учеными. Более того, именно его считали основным источником неопределенности в прогнозах будущего повышения уровня моря. По словам Уилсона, влияние талой воды на циркуляцию океана, увы, полностью отсутствует в большинстве климатических моделей.

Исследователи признают, что несоответствие между моделями и реальными данными температуры поверхности моря вокруг Антарктиды является частью более масштабной проблемы — это мешает нам подготовиться к будущим климатическим воздействиям. Команда обнаружила, что глобальные климатические модели, как правило, неточно моделируют похолодание, наблюдаемое за последние четыре десятилетия в Южном океане и восточной части тихого океана вокруг экватора, а также интенсивность потепления, наблюдаемого в Индийском и западной части Тихого океана. Кроме того, ученые наблюдают расхождения между моделированием и наблюдаемой частотой погодных условий Ла-Нинья, определяемых тем, что восточная часть Тихого океана холоднее среднего.

Результаты нового исследования показывают, что за последние 8 лет потепление в Южном океане немного ослабило 40-летнюю тенденцию к охлаждению, но не так, как предсказывали климатические модели.

По словам Уилсона, они с командой считают, что полученные ими результаты могут помочь примирить эти глобальные расхождения. Это особенно важно в условиях нынешнего климатического кризиса, когда земные океаны уже поглотили более четверти углекислого газа, выбрасываемого в результате антропогенного воздействия, а также более 90% избыточного тепла, удерживаемого парниковыми газами.

В результате Южный океан оказывает огромное влияние на повышение уровня мирового океана, поглощение тепла океаном и секвестрацию углерода. В своей работе ученые использовали новый метод, включающий симуляции из 17 различных климатических моделей и обнаружили, что отсутствие пресной воды объясняет до 60% несоответствия между наблюдаемыми и прогнозируемыми температурами поверхности Южного океана в период с 1990 по 2021 год.

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