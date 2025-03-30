Крупнейшее в мире тропическое озеро Земли оказалось под угрозой: 47 миллионов человек в опасности

Исследование обнаружило, что озеро, простирающееся на три страны и поддерживающее 47 миллионов человек, теперь находится в опасности. У водоема есть существенная проблема, угрожающая его существованию.

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Об этом пишет IFLScience.

Озеро Виктория — крупнейшее озеро в Африке, а также крупнейшее тропическое озеро в мире, которое простирается на три страны и поддерживает более 47 миллионов человек. Увы, ученые фиксируют огромную проблему, нависшую над водоемом, которая угрожает будущему этой поддержки — водоем изменил цвет на экстремальный.

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По мнению исследователей из Мичиганского университета и Университета штата Боулинг-Грин, причиной аномального цвета водоема стал рост вредоносного цветения водорослей, в частности, цианобактерий. В результате водоем столкнулся с избытком питательных веществ, что вызывает бум роста жизни, такой как растения и водоросли — этот процесс известен как эвтрофикация.

В случае с озером Виктория эвтрофикация была вызвана более чем столетием человеческой деятельности, отправляющей питательные вещества в воду озера. Основной причиной являются сельскохозяйственные стоки, сточные воды, промышленные сточные воды, а также продукты подсечно-огневого земледелия, сжигания биомассы и промышленности. Еще одной причиной называют изменение климата.

Почему цветение озера Виктория опасно

Основная причина заключается в том, что озеро Виктория поддерживает миллионы людей, которые буквально зависят от него в плане поставок пресной воды. К слову, озеро Виктория также является вторым по величине пресноводным озером в мире после озера Верхнее в Северной Америке. Увы, цветение цианобактерий теперь делает воду в нем опасной для жизни людей.

Команда из Мичиганского университета и Университета штата Боулинг-Грин провела исследование, в котором обнаружила, что тип водорослей Microcystis, в изобилии встречающихся в заливе Винам озера Виктория, вырабатывает значительные уровни токсина, известного как микроцистин.

По словам ученых, этот токсин повреждает печень, а в худшем случае угрожает смертью скоту, диким животным и людям. Более того, исследование указывает на то, что в заливе Винам этого токсина часто больше, чем допустимые нормы, установленные ВОЗ.

Еще одна проблема заключается в том, что многие люди полагаются на озеро Виктория, как на источник пищи в виде рыбы. Ученые обеспокоены тем, что цветение водорослей может навредить рыбе и другим животным, что может вызвать продовольственный кризис в регионе. Фактически, недавнее исследование показало, что вызванная человеком эвтрофикация привела к "серьезным" изменениям в пищевой цепи в районе залива Мванза, став одним из движущих факторов потери рыбы.

Ранее Фокус писал о том, что озера Земли теряют кислород тревожными темпами.