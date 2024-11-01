Озеро Пирамид захватили жуткие зеленые водовороты: их видно даже из космоса (фото)

Исследователи запечатлели интенсивные водовороты с помощью спутников и предупредили, что причина их возникновения весьма тревожна.

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Площадь озера Пирамид составляет чуть более 500 квадратных километров и почти каждый год цветет водорослями, однако нынешний год стал особенным. Исследователи обнаружили, что цветение водорослей в озере в этом году стало одним из самых интенсивных за последние годы и это тревожит ученых, пишет Daily Mail.

Последние фото озера были сделаны спутником NASA Landsat 9. На снимках видны завораживающие и жуткие зеленые водовороты, которые легко заметить даже из космоса. Исследователи считают, что основной причиной жуткого цвета в этом году стал более высокий чем обычно уровень Nodularia spumigena.

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Отметим, что этот тип цианобактерий также известен как сине-зеленые водоросли, которые обычно встречаются в теплых солоноватых водоемах и каждый год придают воде по всему земному шару зеленые оттенки.

Визуально зеленые вихри могут выглядеть весьма красиво, однако водоросли могут выделять опасные токсины, такие как микроцистин, которые вызывают раздражение на коже и могут стать причиной повреждения почек и печени, если их проглотить.

Озеро Пирамид является частью более крупного древнего озера, существовавшего до последнего ледникового периода Фото: California Department of Water Resources

Племя пайютов озера Пирамид следит за уровнем водорослей в озере и теперь предупреждает население, что им следует избегать контакта с водой любой ценой. По словам менеджера программы по качеству воды в отделе природных ресурсов племени Аарона Билла, они с экспертами стремятся защитить местных жителей и их животных.

Эксперты отмечают, что материал цветения распадается и выделяет токсин микроцистин в воду, что сигнализирует о переходе к нормальным условиям. Предполагается, что ситуация немного наладится в ближайшие 2-3 недели.

Озеро Пирамид находится примерно в 56 километрах к северо-востоку от Рино (штат Невада, США) и является домом для невероятного количества видов рыб и птиц, что делает его популярным местом среди любителей дикой природы. Это также один из последних остатков древнего водоема под названием озеро Лахонтан, которое существовало до последнего ледникового периода и является единственным оставшимся местом обитания исчезающей рыбы куи-уи.

Озеро Пирамид на северо-востоке Невады приобрело интенсивный жуткий зеленый оттенок, который можно было увидеть из космоса Фото: USGS

Несмотря на то, что озеро регулярно переживает подобные цветения цианобактерий каждое лето или осень, штормы, разразившиеся в октябре этого года, привели к сильному волнению, заставив материал осесть на не озера.

Анализ качества воды, проведенный Институтом эстуария Сан-Франциско, показал, что уровень хлорофилла-а и цианобактерий увеличился в период с конца сентября по середину октября, а пик цвета пришелся на 15 октября.

Отметим, что водоросли на самом деле играют важную роль в поддержании здоровья экосистемы озера: они не дают солнечным лучам достигать дна водоема, это увеличивает количество водорослей, блокирующих кислород и душащих все живое в озере. Однако цветение очень токсично и является причиной заболеваний посетителей, например, кожная сыпь, диарея и усталость.

Ранее Фокус писал о том, что в самом древнем пресноводном озере на Земле происходит смена режима.