Озеро Пірамід захопили моторошні зелені вири: їх видно навіть із космосу (фото)

Дослідники сфотографували інтенсивні вири за допомогою супутників і попередили, що причина їх виникнення вельми тривожна.

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Площа озера Пірамід становить трохи більше ніж 500 квадратних кілометрів і майже щороку цвіте водоростями, проте нинішній рік став особливим. Дослідники виявили, що цвітіння водоростей в озері цьогоріч стало одним із найінтенсивніших за останні роки та це тривожить науковців, пише Daily Mail.

Останні фото озера були зроблені супутником NASA Landsat 9. На знімках видно зачаровують і моторошні зелені вири, які легко помітити навіть із космосу. Дослідники вважають, що основною причиною моторошного кольору цього року став вищий, ніж зазвичай, рівень Nodularia spumigena.

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Зазначимо, що цей тип ціанобактерій також відомий як синьо-зелені водорості, які зазвичай зустрічаються в теплих солонуватих водоймах і щороку надають воді по всій земній кулі зелених відтінків.

Візуально зелені вихори можуть мати вельми красивий вигляд, проте водорості можуть виділяти небезпечні токсини, такі як мікроцистин, які спричиняють подразнення на шкірі та можуть стати причиною пошкодження нирок і печінки, якщо їх проковтнути.

Озеро Пірамід є частиною більшого стародавнього озера, що існувало до останнього льодовикового періоду Фото: California Department of Water Resources

Плем'я пайютів озера Пірамід слідкує за рівнем водоростей в озері і тепер попереджає населення, що їм слід уникати контакту з водою за будь-яку ціну. За словами менеджера програми з якості води у відділі природних ресурсів племені Аарона Білла, вони з експертами прагнуть захистити місцевих жителів та їхніх тварин.

Експерти зазначають, що матеріал цвітіння розпадається і виділяє токсин мікроцистин у воду, що сигналізує про перехід до нормальних умов. Передбачається, що ситуація трохи налагодиться в найближчі 2-3 тижні.

Озеро Пірамід розташоване приблизно за 56 кілометрів на північний схід від Ріно (штат Невада, США) і є домом для неймовірної кількості видів риб і птахів, що робить його популярним місцем серед любителів дикої природи. Це також один з останніх залишків стародавньої водойми під назвою озеро Лахонтан, яке існувало до останнього льодовикового періоду і є єдиним місцем проживання риби куї-уї, що зникає.

Озеро Пірамід на північному сході Невади набуло інтенсивного моторошного зеленого відтінку, який можна було побачити з космосу Фото: pandemia

Попри те, що озеро регулярно переживає подібні цвітіння ціанобактерій щоліта або щоосені, шторми, що вибухнули в жовтні цього року, призвели до сильного хвилювання, змусивши матеріал осісти на не озера.

Аналіз якості води, проведений Інститутом естуарію Сан-Франциско, засвідчив, що рівень хлорофілу-а і ціанобактерій збільшився в період з кінця вересня до середини жовтня, а пік кольору припав на 15 жовтня.

Зазначимо, що водорості насправді відіграють важливу роль у підтримці здоров'я екосистеми озера: вони не дають сонячному промінню досягати дна водойми, що збільшує кількість водоростей, які блокують кисень і душать усе живе в озері. Однак цвітіння дуже токсичне і є причиною захворювань відвідувачів, наприклад, шкірного висипу, діареї та втоми.

Раніше Фокус писав про те, що в найдавнішому прісноводному озері на Землі відбувається зміна режиму.