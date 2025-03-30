Найбільше у світі тропічне озеро Землі опинилося під загрозою: 47 мільйонів людей у небезпеці

Дослідження виявило, що озеро, яке простягається на три країни й підтримує 47 мільйонів людей, тепер перебуває в небезпеці. У водойми є суттєва проблема, що загрожує її існуванню.

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Про це пише IFLScience.

Озеро Вікторія — найбільше озеро в Африці, а також найбільше тропічне озеро у світі, що простягається на три країни та підтримує понад 47 мільйонів людей. На жаль, вчені фіксують величезну проблему, що нависла над водоймою, яка загрожує майбутньому цієї підтримки — водойма змінила колір на екстремальний.

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На думку дослідників з Мічиганського університету та Університету штату Боулінг-Грін, причиною аномального кольору водойми стало зростання шкідливого цвітіння водоростей, зокрема, ціанобактерій. Унаслідок цього водойма зіткнулася з надлишком поживних речовин, що спричиняє бум зростання життя, такого як рослини й водорості — цей процес відомий як евтрофікація.

У випадку з озером Вікторія евтрофікацію спричинило більш ніж століття людської діяльності, що відправляє поживні речовини у воду озера. Основною причиною є сільськогосподарські стоки, стічні води, промислові стічні води, а також продукти підсічно-вогневого землеробства, спалювання біомаси та промисловості. Ще однією причиною називають зміну клімату.

Чому цвітіння озера Вікторія небезпечне

Основна причина полягає в тому, що озеро Вікторія підтримує мільйони людей, які буквально залежать від нього в плані постачання прісної води. До слова, озеро Вікторія також є другим за величиною прісноводним озером у світі після озера Верхнє в Північній Америці. На жаль, цвітіння ціанобактерій тепер робить воду в ньому небезпечною для життя людей.

Команда з Мічиганського університету та Університету штату Боулінг-Грін провела дослідження, в якому виявила, що тип водоростей Microcystis, які удосталь трапляються в затоці Вінам озера Вікторія, виробляє значні рівні токсину, відомого як мікроцистин.

За словами вчених, цей токсин пошкоджує печінку, а в найгіршому випадку загрожує смертю худобі, диким тваринам і людям. Ба більше, дослідження вказує на те, що в затоці Вінам цього токсину часто більше, ніж допустимі норми, встановлені ВООЗ.

Ще одна проблема полягає в тому, що багато людей покладаються на озеро Вікторія, як на джерело їжі у вигляді риби. Вчені занепокоєні тим, що цвітіння водоростей може нашкодити рибі та іншим тваринам, що може спричинити продовольчу кризу в регіоні. Фактично, нещодавнє дослідження показало, що спричинена людиною евтрофікація призвела до "серйозних" змін у харчовому ланцюзі в районі затоки Мванза, ставши одним із рушійних факторів втрати риби.

Раніше Фокус писав про те, що озера Землі втрачають кисень тривожними темпами.