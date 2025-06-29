Можливі проблеми зі здоров'ям та лісові пожежі: Європу накриває аномальна спека

Європа продовжує страждати від аномальної спеки, температура може підвищитись аж до 42°. Влада багатьох країн вже перебуває в стані готовності, щоб оперативно реагувати на можливі наслідки.

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Влада Іспанії, Португалії, Греції, Італії та Франції оголосила про екстремальну спеку, лісові пожежі та попередження щодо здоров'я, пише The Guardian.

Іспанія. Державне метеоролічне управління країни оголосило спеціальне попередження про спеку і повідомило, що температура в деяких південних районах вже найближчими днями може досягти 42°.

В управлінні також наголосили, що високі температури будуть триматись і вдень, і вночі, що негативно вплине на вразливі верстви суспільства.

Влада Мадрида закликала людей уникати сонця, пити достатньо води, особливо це стосується людей похилого віку, вагітних і тих, хто має хронічні захворювання.

Португалія. Дві третини країни переводять в режим підвищеної готовності через екстремальну спеку. В Лісабоні очікується підвищення температури до 42°.

Франція. В Марселі влада наказала зробити громадські басейни безкоштовними, щоб допомогти людям подолати спеку, оскільки температура наближається до 40°.

Італія. Температура у Неаполі та Палермо досягає 39°. Сицілія та Лігурія запровадили заборону на роботу на відкритому повітрі в найспекотніші години. Профспілки країни виступають за поширення цієї заборони на інші регіони.

Греція. Поблизу Афін через екстремальну температуру в 40° спалахнула лісова пожежа. Влада видала наказ про евакуацію та про перекриття доріг, що з'єднують столицю з мисом Суніон, де розташована головна туристична пам'ятка храм Посейдона.

В Марселі зробилии громадські басейни безкоштовними Фото: The Guardian

Учені попереджають, що внаслідок глобального потепління планети екстремальні погодні явища — урагани, посухи, повені та хвилі спеки — стали частішими та інтенсивнішими.

Дослідження Lancet Public Health, опубліковане минулого року, показало, що кількість смертей від спеки в Європі може потроїтися до кінця століття, причому кількість цих смертей зросте в південних країнах, таких як Італія, Греція та Іспанія.

Експерти застерігають, якщо температура підніметься на 3° вище доіндустріального рівня, це може призвести до загибелі 129 000 людей на рік.

Раніше вчені повідомляли, що глобальне потепління позбавить сну мільйонів людей.

Нагадаємо, через потепління клімату в Україні активізувались отруйні павуки.