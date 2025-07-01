Лютая жара, но не везде: Украину посетит антициклон Bettina (карта)

В первые дни июля в Украине будет преимущественно комфортная летняя температура воздуха, а жарче и суше всего будет в западных областях. В то же время на востоке возможны дожди с грозами.

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Погоду над Украиной и Западной Европой формирует антициклон Bettina, рассказала синоптик Наталья Диденко на странице Facebook. Впрочем, проявляться антициклон будет по-разному. Европу "кусает лютая жара", тогда как у украинцев — более комфортные 24-29 градусов тепла, которые будут царить в западных областях. В Чернигове, Сумах, Харькове, Полтаве — "свежее": 19-23 градуса.

Диденко опубликовала карту атмосферного давления и объяснила, как указанные данные влияют на погоду. На карте видим очертания антициклона Bettina, который покрыл запад, центр и юг Европы, в том числе — Украину. Из-за господства высокого давления на правобережье не ожидаются дожди, говорится в заметке. Между тем над юго-восточными областями возможны грозы, добавила синоптик. Кроме того, ожидается порывистый ветер, о котором ей уже надоело писать.

"Ветер остается порывистым. Мне это уже писать надоело, а как ему дуть уже чуть ли не месяц — не знаю. Направление — западное, северо-западное", — отметила Диденко.

Погода в Украине — карта атмосферных фронтов на 2 июля Фото: facebook Наталка Диденко

Какая погода в Киеве 2 июля:

температура воздуха — "плюс" 24 градуса;

ветер — северо-западный, порывистый, со "штормовыми порывами";

осадки — маловероятны.

В июле, по мнению Диденко, в Украину придут жаркие температуры, но все же не будет 38 градусов, от которых страдают парижане.

"Отгоняем сильную жару, но не сильно — пусть уже все погреются немного", — говорится в заметке синоптика.

Погода в Украине — детали

На портале Укргидрометцентра есть информация о погоде в Украине на 2 июля:

в западных и центральных областях — температура воздуха днем 24-28 градуса, ночью 11-10 градусов, небольшая облачность, без осадков;

в восточных и южных областях — температура воздуха днем 21-24 градуса, ночью 12-14 градусов, облачность, возможны осадки (кроме как в Одесской, Николаевской, Херсонской областях).

Погода в Украине — температура 2 июля в соответствии с данными Укргидрометцентра Фото: Скриншот

В то же время украинские метеорологи опубликовали ориентировочные дневные температуры воздуха, которые будут господствовать в течение первой недели июля. Данные показывают, что жара будет расти: 2 июля — 22-24 градуса, 3 июля — 27-29, 4 июля — 30-32. Аналогичная ситуация — на выходные: в субботу 5 июля — 24-26, в воскресенье 6 июля — снова 27-29. При этом осадки ожидаются только на востоке и только в определенные дни: 2 и 5 июля (частично — 3 июля).

Погода в Украине — температура 5 июля в соответствии с данными Укргидрометцентра Фото: Укргидрометцентр Погода в Украине — температура 6 июля в соответствии с данными Укргидрометцентра Фото: Укргидрометцентр

Отметим, 30 июня Наталья Диденко предупредила о жарких днях в Украине, но успокоила украинцев, которые не будут страдать от слишком жаркого солнца. По словам синоптика, наиболее жарко летом 2025 года будет в Западной Европе, тогда как Украина будет наслаждаться умеренно-континентальным климатом.

Напоминаем, 25 июня синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха рассказала об атмосферных фронтах, которые будут господствовать в начале июля.