Люта спека, але не всюди: до України завітає антициклон Bettina (карта)

У перші дні липня в Україні буде переважно комфортна літня температура повітря, а найспекотніше і найсухіше буде у західних областях. Водночас на сході можливі дощі з грозами.

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Погоду над Україною та Західною Європою формує антициклон Bettina, розповіла синоптикиня Наталка Діденко на сторінці Facebook. Втім, проявлятись антициклон буде по різному. Європу "кусає люта спека", тоді як в українців — більш комфортні 24-29 градусів тепла, які пануватимуть у західних областях. В Чернігові, Сумах, Харкові, Полтаві — "свіжіше": 19-23 градуси.

Діденко опублікувала карту атмосферного тиску і пояснила, як вказані дані впливають на погоду. На карті бачимо обриси антициклона Bettina, який вкрив захід, центр та південь Європи, у тому числі — Україну. Через панування високого тиску на правобережжі не очікуються дощі, ідеться у дописі. Тим часом над південно-східними областями можливі грози, додала синоптикиня. Крім того, очікується поривчастий вітер, про який їй вже набридло писати.

"Вітер залишається рвучким. Мені це вже писати набридло, а як йому дути вже ледь не місяць — не знаю. Напрямок — західний, північно-західний", — зауважила Діденко.

Погода в Україні - карта атмосферних фронтів на 2 липня Фото: facebook Наталка Діденко

Яка погода у Києві 2 липня:

температура повітря — "плюс" 24 градуси;

вітер — північно-західний, поривчастий, з "штормовими поривами";

опади — малоймовірні.

У липні, на думку Діденко, в Україну прийдуть спекотні температури, але все ж не буде 38 градусів, від яких страждають парижани.

"Відганяємо сильну спеку, але не сильно — хай вже всі погріються трохи", — ідеться у дописі синоптикині.

Погода в Україні — деталі

На порталі Укргідрометцентру є інформація про погоду в Україні на 2 липня:

у західних та центральних областях — температура повітря вдень 24-28 градуси, вночі 11-10 градусів, невелика хмарність, без опадів;

у східних та південних областях — температура повітря вдень 21-24 градуси, вночі 12-14 градусів, хмарність, можливі опади (окрім як в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях).

Погода в Україні - температура 2 липня відповідно до даних Укргідрометцентру Фото: Скриншот

Водночас українські метеорологи опублікували орієнтовні денні температури повітря, які пануватимуть протягом першого тижня липня. Дані показують, що спека зростатиме: 2 липня — 22-24 градуси, 3 липня — 27-29, 4 липня — 30-32. Аналогічна ситуація — на вихідні: в суботу 5 липня — 24-26, в неділю 6 липня — знов 27-29. При цьому опади очікуються лише на сході й лише у певні дні: 2 та 5 липня (частково — 3 липня).

Погода в Україні - температура 5 липня відповідно до даних Укргідрометцентру Фото: Укргідрометцентр Погода в Україні - температура 6 липня відповідно до даних Укргідрометцентру Фото: Укргідрометцентр

Зазначимо, 30 червня Наталка Діденко попередила про спекотні дні в Україні, але заспокоїла українців, які не потерпатимуть від надто жаркого сонця. Зі слів синоптикині, найбільш спекотно влітку 2025 року буде у Західній Європі, тоді як Україні насолоджуватиметься помірно-континентальним кліматом.

Нагадуємо, 25 червня синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха розповіла про атмосферні фронти, які пануватимуть на початку липня.