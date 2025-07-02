Може спричинити пожежу в салоні: 3 речі, які категорично не можна залишати в машині у спеку

Підвищення температури повітря до показників до +30 градусів і вище несе ризики для безпеки автомобілістів.

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Саме тому власникам транспортних засобів необхідно провести ревізію в авто і прибрати з нього три предмети, щоб уникнути ризиків, пише The Express.

Бутильована вода

Попри те, що багато водіїв спокійно залишають пляшки з водою в салоні, в період підвищення температури не варто цього робити.

Що вищі показники термометра, то активніші хімічні речовини пластикової пляшки, які можуть просочитися у воду, зробивши її небезпечною для пиття.

В екстремальних ситуаціях ці пляшки також можуть слугувати збільшувальним склом для сонячного світла і потенційно спричиняти пожежу всередині автомобіля.

Найбезпечніший спосіб дій — просто прибрати пляшку з салону, щоб забезпечити як безпеку автомобіля, так і свіжість води.

Ліки

Навіть нешкідливі безрецептурні ліки на кшталт парацетамолу або сиропу від кашлю в розігрітій від спеки машині можуть стати небезпечними.

Якщо залишити пачку знеболювальних у салоні авто в спеку, то високий ризик, що вони втратять ефективність або зовсім можуть становити небезпеку.

Більшість безрецептурних знеболювальних і ліків ефективні тільки за температури до 25 градусів. Якщо ж вони побудуть у спекотнішому місці, то не тільки не допоможуть, а й здатні посилити симптоми.

Сонцезахисний крем

Сонцезахисний крем — це ще один предмет, який ризикує перетворитися на проблему, якщо його залишити в спекотній машині.

Він може зіпсуватися всередині пляшки і навіть лопнути через тиск від високої температури повітря.

Якщо він пролежав довгий час у закритій гарячій машині, краще його замінити на свіжий і не залишати в салоні в спеку.

Також не рекомендується зберігати в машині продукти харчування, які можуть розтанути або зіпсуватися, і залишати тварин у закритому просторі навіть ненадовго.

Раніше Фокус писав, коли в Україну прийде висока температура і чи переплюне вона показники в Парижі. Де стовпчики термометрів піднялися до +38.

Тимчасом Європа потерпає від аномальної спеки. Синоптики прогнозують підвищення температури до +42.