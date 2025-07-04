"Гербера" пливе Дніпром: дрон ЗС РФ знайшли в річці після нічного удару (відео)

Російський дрон-камікадзе "Гербера" впав у річку Дніпро і проплив деяку відстань. Очевидно, його збили сили ППО в момент масованої атаки по Києву.

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Де саме пропливав збитий безпілотник, не повідомляють. Судячи з конфігурації, сили ППО України збили дрон "Гербера". ЗС РФ часто застосовують їх як хибні цілі для виснаження системи ППО.

Дрон "Гербера" вважається спрощеною версією іранського дрона-камікадзе "Шахед-136", його збирають на заводі в російському місті Єлабуга.

ЗС РФ запустили по Україні 539 дронів

Зазначимо, що для нічного масованого удару по Києву 4 липня російські окупанти застосували БПЛА "Гербера" з передавачем відеосигналу на відстані до 300 км. Ймовірно, росіяни могли отримати відеосигнали з Білорусі.

Повітряні сили ЗСУ підрахували, що ЗС РФ запустили по Україні цієї ночі 550 цілей, з них — 539 дронів "Шахед" та імітатори.

ГУР Міноборони України повідомляло, що "Гербери" виробляють із фанери та пінопласту, тому він у десятки разів дешевший за "Шахед". Однак всередині дрон наповнений компонентами іноземного виробництва, які завезли з Китаю через треті компанії.

Нагадаємо, після масованого удару окупантів у Києві 4 липня погіршився стан повітря. Правий берег столиці накрив чорний смог від безлічі пожеж.

Фокус раніше писав, що серед уламків безпілотника "Шахед-136" після удару 4 липня знайшли компоненти з Китаю.