"Гербера" пливе Дніпром: дрон ЗС РФ знайшли в річці після нічного удару (відео)
Російський дрон-камікадзе "Гербера" впав у річку Дніпро і проплив деяку відстань. Очевидно, його збили сили ППО в момент масованої атаки по Києву.
Відео плаваючого збитого дрона ЗС РФ після атаки на Київ публікує Telegram-канал українських OSINT-розслідувачів "Еxilenova+".
Де саме пропливав збитий безпілотник, не повідомляють. Судячи з конфігурації, сили ППО України збили дрон "Гербера". ЗС РФ часто застосовують їх як хибні цілі для виснаження системи ППО.
Дрон "Гербера" вважається спрощеною версією іранського дрона-камікадзе "Шахед-136", його збирають на заводі в російському місті Єлабуга.
Зазначимо, що для нічного масованого удару по Києву 4 липня російські окупанти застосували БПЛА "Гербера" з передавачем відеосигналу на відстані до 300 км. Ймовірно, росіяни могли отримати відеосигнали з Білорусі.
Повітряні сили ЗСУ підрахували, що ЗС РФ запустили по Україні цієї ночі 550 цілей, з них — 539 дронів "Шахед" та імітатори.
ГУР Міноборони України повідомляло, що "Гербери" виробляють із фанери та пінопласту, тому він у десятки разів дешевший за "Шахед". Однак всередині дрон наповнений компонентами іноземного виробництва, які завезли з Китаю через треті компанії.
Нагадаємо, після масованого удару окупантів у Києві 4 липня погіршився стан повітря. Правий берег столиці накрив чорний смог від безлічі пожеж.
Фокус раніше писав, що серед уламків безпілотника "Шахед-136" після удару 4 липня знайшли компоненти з Китаю.