Ехолот рибалки виявив у Київському морі російський "Шахед", — Флеш

Збитий або впавший ударний БПЛА з характерним силуетом, як зазначає експерт Сергій Бескрестнов, виявили на глибині 7 метрів.

Related video

Про знахідку розповів на своєму Telegram-каналі Сергій Бескрестнов, фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій, а також відомий блогер, який веде канал під ніком Сергій Флеш.

Російський "Шахед" на дні Київського моря Фото: Сергій Флеш/ Telegram

"Прислав друг рибалка. На глибині 7 метрів у Київському морі ехолотом виявлено загадкову величезну трикутну рибу. Я думаю по всьому морю багато таких лежить", — написав Флеш, опублікувавши фото.

Пресслужба Київської ОВА та ДСНС не коментували виявлення "Шахеда" на дні Київського моря.

Нагадаємо, уламки "Шахедів", або цілі російські дрони доволі часто знаходять у морях і річках. Так, у липні БПЛА виловили в морі біля берегів Одеси.

Раніше Фокус писав, що російський дрон-камікадзе "Гербера" впав у річку Дніпро і проплив деяку відстань.

Ми також розповідали, що в Одесі чоловік вкрав "Шахед" після атаки ЗС РФ.