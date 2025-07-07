В Одесі на пляж викинуло уламки дрона: реакція відпочивальників потрапила на відео

В Одесі спекотного літнього дня на пляж, де відпочивали безліч городян і гостей міста, винесло залишки "Шахеда", зокрема крило дрона.

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На записі, опублікованому телеграм-каналом "Одеса як вона є", видно, як чоловіки безстрашно тягнуть уламки чорного ударного безпілотника, який, найімовірніше, був збитий силами ППО над морем.

Незважаючи на численні заборони ДСНС брати в руки все, що може бути отруйним, вибухнути або ще якось покалічити людину, герої відео несуть деталі в руках. Судячи з того, що в них абсолютно однаковий одяг, не виключено, що вони — співробітники пляжу.

У якийсь момент можна побачити, що поруч з уламками дрона стоїть дитина, розглядаючи знахідку.

Пізніше в тому ж пабліку з'явилося відео, як невідомий одесит, виявивши викинутий на берег корпус "Шахеди", зриває з нього деякі деталі та забирає їх із собою.

Одесит розбирає викинутий на берег дрон Фото: Скриншот

У ніч на 3 липня Одеса вкотре зазнала масової атаки ЗС РФ. Після 02:00 години моніторингові канали попередили про рух близько 5 ударних БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку міста.

Унаслідок обстрілу пошкоджено цивільну інфраструктуру, пошкоджено житлову багатоповерхівку.

Раніше Фокус писав, що російський дрон-камікадзе "Гербера" впав у річку Дніпро і проплив деяку відстань. Очевидно, його збили сили ППО в момент масованої атаки по Києву.

Ми також розповідали, що в Одесі чоловік вкрав "Шахед" після атаки ЗС РФ.a