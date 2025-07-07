В Одессе на пляж выбросило обломки дрона: реакция отдыхающих попала на видео

В Одессе в жаркий летний день на пляж, где отдыхали множество горожан и гостей города, вынесло остатки "Шахеда", в частности крыло дрона.

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На записи, опубликованной телеграмм-каналом "Одесса как она есть", видно, как мужчины бесстрашно тащат обломки черного ударного беспилотника, который, вероятнее всего, был сбит силами ПВО над морем.

Несмотря на многочисленные запреты ГСЧС брать в руки все, что может быть ядовитым, взорваться или еще как-то покалечить человека, герои видео несут детали в руках. Судя по тому, что у них совершенно одинаковая одежда, не исключено, что они – сотрудники пляжа.

В какой-то момент можно увидеть, что рядом с обломками дрона стоит ребенок, рассматривая находку.

Позже в том же паблике появилось видео, как неизвестный одессит, обнаружив выброшенный на берег корпус "Шахеды", срывает с него некоторые детали и уносит их с собой.

Одессит разбирает выброшенный на берег дрон Фото: Скриншот

В ночь на 3 июля Одесса в очередной раз подверглась массовой атаке ВС РФ. После 02:00 часов мониторинговые каналы предупредили о движении около 5 ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении города.

В результате обстрела повреждена гражданская инфраструктура, повреждена жилая многоэтажка.

Ранее Фокус писал, что российский дрон-камикадзе "Гербера" упал в реку Днепр и проплыл некоторое расстояние. Очевидно, его сбили силы ПВО в момент массированной атаки по Киеву.

Мы также рассказывали, что в Одессе мужчина украл "Шахед" после атаки ВС РФ.a