В Одессе на пляж выбросило обломки дрона: реакция отдыхающих попала на видео
В Одессе в жаркий летний день на пляж, где отдыхали множество горожан и гостей города, вынесло остатки "Шахеда", в частности крыло дрона.
На записи, опубликованной телеграмм-каналом "Одесса как она есть", видно, как мужчины бесстрашно тащат обломки черного ударного беспилотника, который, вероятнее всего, был сбит силами ПВО над морем.
Несмотря на многочисленные запреты ГСЧС брать в руки все, что может быть ядовитым, взорваться или еще как-то покалечить человека, герои видео несут детали в руках. Судя по тому, что у них совершенно одинаковая одежда, не исключено, что они – сотрудники пляжа.
В какой-то момент можно увидеть, что рядом с обломками дрона стоит ребенок, рассматривая находку.
Позже в том же паблике появилось видео, как неизвестный одессит, обнаружив выброшенный на берег корпус "Шахеды", срывает с него некоторые детали и уносит их с собой.
В ночь на 3 июля Одесса в очередной раз подверглась массовой атаке ВС РФ. После 02:00 часов мониторинговые каналы предупредили о движении около 5 ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении города.
В результате обстрела повреждена гражданская инфраструктура, повреждена жилая многоэтажка.
Ранее Фокус писал, что российский дрон-камикадзе "Гербера" упал в реку Днепр и проплыл некоторое расстояние. Очевидно, его сбили силы ПВО в момент массированной атаки по Киеву.
Мы также рассказывали, что в Одессе мужчина украл "Шахед" после атаки ВС РФ.a