"Cтав справжньою бідою для Сум": що відомо про російський БПЛА "Италмас" (відео)

Збройні сили Російської Федерації активно випробовують в Україні новий ударний безпілотник під назвою «Италмас». Особливо від атак страждають Суми.

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Дрон "Италмас" часто плутають з БПЛА "КУБ", однак на відео чітко видно, що у нового безпілотника є гвинт спереду, зазначив український фахівець в галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegran-каналі.

ЗС РФ активно використовують дрон "Италмас" в Сумах

"Російський БПЛА "Италмас" став справжньою бідою для Сум. Росіяни фактично влаштували там тестовий полігон для випробувань цього БПЛА. І не сумнівайтеся вони перенесуть досвід на інші фронти", — наголосив "Флеш".

Як зазначає фахівець з радіотехнологій, "Италмас" передає аналогову картинку пілоту, який ним керує. Відповідно проти цих БПЛА можна використовувати комплекси радіоелектронної боротьби (РЕБ) для придушення відео на діапазоні 3.3 ГГц. Однак, за даними експерта, наразі цього ніхто не робить.

"Можливо вже треба думати глобально про створення рішення (плану) для прикриття прифронтових міст? Чого ми чекаємо? Щоб усе місто рознесли?" — написав "Флеш".

Нагадаємо, макет дрона "Италмас" ("Изделие-54") було представлено ще у 2023 році. Тоді повідомлялось, що розробка має отримати кращі тактико-технічні характеристики ніж "Ланцет", а за виглядом та способом пуску дрон буде подібний до "Шахеда".

Фокус також повідомляв, що ЗС РФ застосовують в Україні нові безпілотні апарати "Гарпія-А1". Двигуни для цього БПЛА росіяни отримують від китайського виробника під маркуванням "промислові холодильні установки".