РФ застосовує в Україні новий дрон "Гарпія-А1": він працює на двигунах з Китаю, – Reuters

Двигуни китайського виробництва постачаються державному виробнику дронів у Російській Федерації під маркуванням «промислові холодильні установки» через підставні компанії.

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Ці поставки дозволили російському виробнику зброї IEMZ "Купол" збільшити виробництво ударного безпілотника "Гарпія-А1", попри санкції США та ЄС, запроваджені в жовтні, повідомляє агентство Reuters з посиланням на свої джерела.

Як зазначають у виданні, раніше Європейський Союз та США запровадили санкції проти кількох компаній, включаючи Xiamen Limbach Aviation Engine Co, яка виробляє двигуни L550E для дронів "Гарпія".

Попри це, російська компанія "Купол" продовжує отримувати двигуни. Згідно з внутрішніми документами компанії "Купол, з якими ознайомились журналісти, це відбувається через нову китайську фірму Beijing Xichao International Technology and Trade.

У документах також сказано, що цього року "Купол" підписав контракт з Міністерством оборони Росії на виробництво понад 6000 "Гарпій", порівняно з 2000 дронами у 2024 році. До квітня вже було поставлено понад 1500 БПЛА.

Повідомляється, що двигуни були відправлені компанією Xichao російській підставній компанії, ідентифікованій як SMP-138, яка потім перенаправила їх іншій російській фірмі LIBSS. У контракті LIBSS на постачання двигунів компанії "Купол" зазначалося, що в товаросупровідних документах вони будуть описуватися як "промислові холодильні установки" агрегати охолодження через їхню чутливість.

Як зазначають джерела агентства у службах безпеки, товари, описані як холодильні установки, можна експортувати до Росії без попередження китайської влади. Маршрут доставки пролягав з Пекіна до Москви, а потім до Іжевська, де у "Купола" є виробничі потужності.

Транспортні документи, переглянуті авторами статті, показали, що Sichuan Airlines та China Southern Airlines, найбільший китайський перевізник, з жовтня транспортував компоненти для безпілотників російським компаніям, що перебувають під санкціями.

Своєю чергою Міністерство закордонних справ Китаю у коментарі агентству заявило, що йому невідомо про експорт деталей для "Гарпій". У відомстві стверджують, що контролювали експорт товарів подвійного використання відповідно до власного законодавства Китаю та міжнародних зобов'язань.

"Китай завжди виступав проти односторонніх санкцій, які не мають підґрунтя в міжнародному праві та не санкціоновані Радою Безпеки ООН", – йдеться у заяві.

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За словами трьох європейських джерел, "Гарпія" базується на безпілотниках "Шахед" іранського виробництва, але використовує китайські технології. Українська військова розвідка заявила, що компоненти безпілотника китайського виробництва включають двигун, системи керування та навігаційне обладнання.

За даними української розвідки, цей ЗС РФ застосовують дрон "Гарпія" для атак на цивільні та військові об’єкти в глибокому тилу України. Щомісяця росіяни запускають близько 500 таких безпілотників.

Нагадаємо, 21 липня низка російських Telegram-каналів опублікували кадри, на яких уперше нібито зафіксоване застосування БПЛА "Гарпія-А1" по українській техніці. Ударам передувала аеророзвідка, яка виявила скупчення українських військовослужбовців.

Фокус також повідомляв, що ЗС РФ застосовують в Україні новий дрон, схожий на "Шахед". БПЛА виконує розвідувальну функцію, використовується як фальш-ціль для виявлення позицій української ППО та її перевантаження, а також може нести бойову частину вагою до 15 кг.