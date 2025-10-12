"Знову тривожна ніч": ЗС РФ розтрощили навчальний заклад в Чугуєві
У ніч на 12 жовтня російські окупаційні війська вдарили по навчальному закладу у Чугуєві, Харківської області.
Внаслідок удару будівля закладу зазнала суттєвих пошкоджень, повідомила міський голова Чугуєва Галина Мінаєва.
"Знову тривожна ніч і знову ворожі удари по нашому мирному місту. Менше години тому російські безпілотники нанесли удар по одному з навчальних закладів Чугуєва. Будівля отримала суттєві пошкодження", — написала Мінаєва.
Вона зазначила, що також пошкоджено житловий будинок неподалік навчального закладу.
"Поки що зафіксовано одну постраждалу жінку — гостра реакція на стрес. На місці працюють відповідні служби", — наголосила Мінаєва.
Зазначимо, що Повітряні сили ЗСУ близько першої ночі попереджали про загрозу ударних БпЛА на сході Харківщини.
Нагадаємо, у ніч на 11 жовтня ЗС РФ запустили у бік України "шахеди", внаслідок чого у Чернігівській області загинули дві людини.
Фокус також писав про те, що у Запоріжжі росіяни вбили дитину, чий батько нещодавно повернувся із полону РФ.