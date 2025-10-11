РФ атакує Україну дронами: в Одесі вибухи, через удар по авто "Чернігівобленерго" є загиблий (фото)

У ніч на 11 жовтня російські окупаційні війська запустили у бік України ударні дрони типу "шахед", внаслідок чого у Чернігівській області загинула людина.

Related video

А в Одесі через атаку ворога у частині мешканців зникла електроенергія, пише "Суспільне Одеса".

Самі вибухи у місті пролунали ближче до 1 ночі. Як повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, місто атакували ворожі безпілотники.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов також закликав містян залишатись у безпечних місцях.

На момент публікації матеріалу інформації щодо руйнувань чи постраждалих внаслідок російської атаки не було, а повітряна тривога в Одесі тривала.

РФ вдарила дроном по автомобілю "Чернігівобленерго"

Водночас поблизу села Жадове у Чернігівській області російський дрон влучив в автомобіль АТ "Чернігівобленерго", внаслідок чого загинула людина.

"Сьогодні приблизно о 22:20 в районі населеного пункту Жадове Семенівської громади були атаковані ударними дронами автомобілі АТ "Чернігівобленерго". На жаль, є загиблий та поранені", — повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов.

Він уточнив, що поранені доставлені до медичного закладу, де їм надається вся необхідна медична допомога.

"Пошкоджені два транспортних засоби", — наголосив Селіверстов та оприлюднив фото з наслідками російського удару.

Удар РФ по автомобілю "Чернігівобленерго" Фото: Facebook

РФ атакувала Чернігівщину Фото: Facebook

Нагадаємо, у Запоріжжі росіяни вбили дитину, чий батько нещодавно повернувся із полону РФ.

10 жовтня Кличко попередив киян про нові удари та закликав запастися водою та теплими речами.