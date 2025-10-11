РФ атакует Украину дронами: в Одессе взрывы, из-за удара по авто "Черниговоблэнерго" есть погибший (фото)

В ночь на 11 октября российские оккупационные войска запустили в сторону Украины ударные дроны типа "шахед", в результате чего в Черниговской области погиб человек.

А в Одессе из-за атаки врага у части жителей исчезла электроэнергия, пишет "Суспільне Одеса".

Сами взрывы в городе прогремели ближе к 1 ночи. Как сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер, город атаковали вражеские беспилотники.

Городской голова Одессы Геннадий Труханов также призвал горожан оставаться в безопасных местах.

На момент публикации материала информации о разрушениях или пострадавших в результате российской атаки не было, а воздушная тревога в Одессе продолжалась.

РФ ударила дроном по автомобилю "Черниговоблэнерго"

В то же время вблизи села Жадово в Черниговской области российский дрон попал в автомобиль АО "Черниговоблэнерго", в результате чего погиб человек.

"Сегодня приблизительно в 22:20 в районе населенного пункта Жадово Семеновской громады были атакованы ударными дронами автомобили АО "Черниговоблэнерго". К сожалению, есть погибший и раненые", — сообщил начальник Новгород-Северской РВА Александр Селиверстов.

Он уточнил, что раненые доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

"Повреждены два транспортных средства", — отметил Селиверстов и обнародовал фото с последствиями российского удара.

Удар РФ по автомобилю "Черниговоблэнерго" Фото: Facebook

РФ атаковала Черниговскую область Фото: Facebook

