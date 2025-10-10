Кличко предупреждает о новых ударах: призывает киевлян запастись водой и теплыми вещами

Киевский городской голова Виталий Кличко обратился к жителям столицы с призывом подготовиться к возможным новым атакам, которые могут произойти в ближайшие дни. Он отметил важность создания запасов воды, продуктов, аптечек, а также заряженных автономных устройств и теплых вещей.

Related video

Мэр Киева отметил в своем Telegram-канале, что после массированной атаки в ночь на 10 октября ситуация остается сложной, и предупредил о возможности новой атаки в ближайшие дни.

"Ситуация сложная. И давайте говорить правду, а не заниматься самоуспокоением. Потому что враг не останавливается. В ближайшие дни прогнозируют новую атаку", — подчеркнул Кличко.

Предупреждение Кличко в Telegram Фото: Скриншот/Telegram

Он призвал киевлян действовать сосредоточенно и прагматично, заботиться о собственной безопасности и быть готовыми к чрезвычайным ситуациям.

"Я обращаюсь к жителям Киева максимально сосредоточиться и действовать прагматично. Сделать запасы воды, подготовить аптечку, набор продуктов питания, зарядить устройства автономного питания. Подготовить теплые вещи. Не игнорировать сигналов тревоги", — призвал глава столицы.

Как сообщал Фокус, народный депутат Марьяна Безуглая призвала украинцев готовиться к масштабным отключениям электроэнергии этой осенью и зимой в Украине. Она подчеркнула важность запасов, кооперации и возможного временного переезда из городов, особенно из Киева.

Фокус также писал, что после массированного ракетно-дронового удара в Украине действуют отключения в восьми областях.