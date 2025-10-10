Темнота без канализации, водоснабжения посреди зимы: Безлугая призвала киевлян выезжать из города

Народный депутат Марьяна Безуглая призвала украинцев готовиться к вероятным масштабным отключениям электроэнергии этой осенью и зимой в Украине. Она подчеркнула важность запасов, кооперации и возможного временного переезда из городов, особенно из Киева.

В своем Telegram-канале Безуглая предупредила о рисках, связанных с атаками на критическую инфраструктуру и призвала к индивидуальной подготовке.

По ее словам, даже при наличии укрытий и боевых средств противовоздушной обороны, Россия имеет техническую возможность разрушить ключевые объекты электросети, если применит значительное количество средств поражения.

"Добавлю относительно блэкаута. Несмотря на проблемы с ПВО, которые обусловлены нехваткой средств и организационным беспорядком, должны также понимать, что, каким бы ни было укрытие и ПВО, Россия при желании может уничтожить практически любой объект критической инфраструктуры в Украине. Вопрос только в количестве ракет и дронов. Если в одну ТЭЦ выпустить, например, 50 "шахедов" и с десяток "Искандеров", ей конец, независимо от наличия защиты", — написала Безуглая.

Она также напомнила, что еще в конце лета предупреждала о сложной зиме вероятных блэкаутов и призвала повысить собственную готовность.

"Второе. В последний день лета я мягко предупредила, что зима будет тяжелой, а блэкаут будет. Подчеркиваю самосознание и практику адаптации каждого: ваша жизнь и комфорт нужны прежде всего вам и вашим близким. Запасайтесь, кооперируйтесь", — добавила народный депутат.

Отдельно она посоветовала рассмотреть временный переезд из городов в частные или пригородные районы на период осени и зимы.

"А лучше всего — рассмотреть временный переезд этой осенью-зимой за город", — отметила Марьяна Безуглая.

Безуглая подчеркнула, что особенно уязвим Киев, который из-за своей стратегической и символической роли может стать целью массированных ударов. Она предупредила о риске полного отключения коммуникаций и сервисов в случае масштабной атаки.

"Особенно это касается киевлян. Киев — стратегическая и символическая цель. Возможно, что его "посадят" полностью. Полностью — это темнота без канализации, водоснабжения посреди зимы", — написала народный депутат.

