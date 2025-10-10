Темрява без каналізації, водопостачання посеред зими: Безлуга закликала киян виїжджати з міста

Народна депутатка Мар'яна Безугла закликала українців готуватися до ймовірних масштабних відключень електроенергії цієї осені та взимку в Україні. Вона наголосила на важливості запасів, кооперації та можливого тимчасового переїзду з міст, особливо з Києва.

У своєму Telegram-каналі Безугла попередила про ризики, пов’язані з атаками на критичну інфраструктуру та закликала до індивідуальної підготовки.

За її словами, навіть за наявності укриттів і бойових засобів протиповітряної оборони, Росія має технічну спроможність зруйнувати ключові об’єкти електромережі, якщо застосує значну кількість засобів ураження.

"Додам щодо блекауту. Попри проблеми з ППО, які зумовлені браком засобів та організаційним безладом, маємо також розуміти, що, яким би і не було укриття та ППО, Росія за бажанням може знищити практично будь-який об'єкт критичної інфраструктури в Україні. Питання тільки в кількості ракет і дронів. Якщо в одну ТЕЦ випустити, наприклад, 50 "шахедів" і з десяток "Іскандерів", їй кінець, незалежно від наявності захисту", — написала Безугла.

Вона також нагадала, що ще наприкінці літа попереджувала про складну зиму ймовірних блекаутів і закликала підвищити власну готовність.

"Друге. В останній день літа я м’яко попередила, що зима буде важкою, а блекаут буде. Наголошую на самосвідомості й практиці адаптації кожного: ваше життя і комфорт потрібні насамперед вам і вашим близьким. Запасайтеся, кооперуйтеся", — додала народна депутатка.

Окремо вона порадила розглянути тимчасовий переїзд із міст у приватні або передміські райони на період осені та зими.

"А найкраще — розглянути тимчасовий переїзд цієї осені-зими за місто", — зазначила Мар'яна Безугла.

Безугла підкреслила, що особливо вразливим є Київ, який через свою стратегічну й символічну роль може стати ціллю масованих ударів. Вона попередила про ризик повного відключення комунікацій і сервісів у разі масштабної атаки.

"Особливо це стосується киян. Київ — стратегічна і символічна ціль. Можливо, що його «посадять» повністю. Повністю — це темрява без каналізації, водопостачання посеред зими", — написала народна депутатка.

