Академія "Металіста 1925" постраждала під час нічного обстрілу Києва (фото)

Академія "Металіста 1925" постраждала під час масованого обстрілу Києва в ніч на 22 жовтня. Ніхто зі 120 вихованців не постраждав.

Ударний дрон "Шахед", запущений по Києву російськими окупантами, упав на тренувальне поле, яке харківський клуб орендує в Олімпійського професійного коледжу імені Івана Піддубного, внаслідок чого виникла пожежа. Вогонь вдалося швидко ліквідувати, повідомляють у Telegram-каналі клубу.

"Усі вихованці академії "Металіста 1925", які зараз базуються, навчаються і тренуються в Києві, а це близько 120 юних футболістів, під час тривоги перебували в укритті, тому ніхто не постраждав", — ідеться в публікації.

Наразі "Металіст 1925" разом із керівництвом коледжу оцінює збитки, завдані обстрілом, і вже планують якнайшвидше відновлення футбольного поля.

Відео дня

"Тренувальний і змагальний процес вихованців академії "Металіста 1925" відбуватиметься згідно з планом — на інших майданчиках", — запевнили в клубі.

"Металіст 1925" — український футбольний клуб із Харкова. Виступає в Українській прем'єр-лізі, де зараз посідає шосте місце. Через постійні обстріли Харкова основна команда та академія ФК "Металіст 1925" були релоковані до столиці.

22 жовтня ЗС РФ атакували приватний дитячий садок у Харкові. На момент удару в ньому перебувало 48 дітей. Вихователі встигли спустити вихованців в укриття, тому ніхто з малюків не постраждав.

Наслідки удару по дитячому садку в Харкові

Пізніше пабліки оприлюднили кадри, де "Шахеди" б'ють по позашкільному навчальному закладу.

Унаслідок масованої атаки по Україні загинули три члени однієї сім'ї в Броварському районі, зокрема шестимісячна дівчинка, двоє людей у Києві, 40-річний чоловік у Харкові.

Нагадаємо, 7 вересня, внаслідок атаки росіян постраждав будинок гравця донецького "Шахтаря" і збірної України, півзахисника португальського клубу "Бенфіка" Георгія Судакова.