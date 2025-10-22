Удар по детсаду в Харькове: количество пострадавших возросло, ранен ребенок

В результате удара по частному детскому саду в Холодногорском районе Харькова количество пострадавших возросло.

На данный момент известно о 10 травмированных. Среди пострадавших – пятилетняя девочка. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Ранее он информировал, что в результате вражеской атаки погиб 42-летний коммунальщик — озеленитель КП "Шляхрембуд", который как раз убирал улицу. Ранения также получили женщина, сидевшая в припаркованном авто, и другие коммунальщики.

"Окончательные обстоятельства работы детского сада выяснит следствие. Но я не раз говорил и повторяю: в Харькове нужно строить настоящие сертифицированные сады под землей. Безопасность детей нужно гарантировать, а не надеяться на везение", – заявил Терехов.

В здании, где работал садик, также находился Музей детства. Он уничтожен, рассказал журналистам его руководитель Валерий Лейко. Заведение пользовалось большой популярностью как у детей, так и у родителей.

В нем экспонировались игрушки, в том числе развивающие, англоязычная литература о детстве и литература о Харькове, микроскоп.

"Все было хорошо. Вот сегодня я пошел на рынок с утра. Вижу: один "Шахед" летит, второй, потом третий, и после этого приезжаю – и тут уж такое. Что с музеем еще не знаю. По видео видел, что много воды. Некоторые экспонаты целые, но много валяется. Я не знаю, три взрыва", – вспоминает мужчина.

Оккупанты ударили по историческому зданию около 11 часов утра. В этот момент внутри находились 48 детей, которых воспитательницы успели спустить в укрытие. Как только спасатели добрались к убежищу, сразу же начали эвакуировать малышей.

По факту военного преступления ВС РФ, повлекшего смерть человека, возбуждено уголовное производство.

На то, что случилось в Харькове, отреагировала и посол ЕС в Украине Катарина Матернова, которая провела прошлую ночь в ванной, прячась от опасности во время ракетно-дронового обстрела Киева в ночь на 22 октября.

Фото: Скриншот

"Россияне разбомбили украинский детский сад в центре Харькова. Они атаковали детский сад тремя ударами беспилотников подряд. Это не случайность, не случайный осколок — это были прямые попадания трех разных управляемых беспилотников! …Вот так выглядит терроризм. Вот так выглядит чистое зло", – написала она в соцсети.

Напомним, ВС РФ массировано атаковали Украину ракетами и дронами 22 октября. Взрывы прогремели в разных областях.

Из-за многочисленных ударов по стране ввели отключения света.