Прокуратура показала момент удара российского БпЛА по детскому саду в Харькове (видео)

Момент удара беспилотником российских оккупантов по частному детскому садику в Холодногорском районе Харькова зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения.

Кадры удара по детскому саду и последовавшего за ним пожара опубликовала Харьковская областная прокуратура. По данным правоохранителей, серия взрывов прозвучала в Харькове около 11:00. Атака пришлась на Холодногорский район.

В прокуратуре уточнили, что удары были нанесены тремя БпЛА, предварительно типа "Герань-2". От силы ударов второй этаж полностью сложился.

В садике на момент атаки находились 48 детей, которые были в укрытии вместе с воспитателями. Как только спасатели добрались до подвала, всех малышей эвакуировали.

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека. В результате прилета погиб 42-летний сотрудник коммунальной службы.

Тем временем СМИ облетел кадр, где мужчина выносит ребенка из разрушенного детсада. На фото ГСЧС – генерал-майор Александр Волобуев, который возглавлял Главное управление ГСЧС Харьковской области с 2015 года по май 2023-го и получил за службу около 20 наград.

"Не удивлен этому фото. Знал и уважал его далеко до того, как он стал генералом", – написал в Facebook экс-советник Администрации президента Украины Юрий Чевордов.

Александр Волобуев выносит ребенка подальше от разрушенного детсада Фото: Скриншот

В свою очередь глава полиции Харьковской области Петр Токарь призвал мировое сообщество отреагировать на очередной циничный акт террора со стороны РФ.

"Не существует слов, которые могли бы передать боль после попадания вражеских российских "шахедов" в детский сад в Харькове. Это преступление против невинных детей против самой жизни. Крики маленьких детей, маленьких ангелов, попавших под обстрел, должны быть услышаны во всем мире. Это – не просто звуки страха, это – свидетельство жестокости, которую делает россия против украинского народа", – говорится в его сообщении.

Он от имени всех правоохранителей осудил российскую агрессию и призвал каждого держать свой фронт, работать, бороться, помогать, чтобы защитить государство, идентичность и будущее.

"Молимся за детей, их родителей, всех харьковчан, которые сегодня пережили очередной акт террора. Просим международное сообщество – не молчать. Обратите максимальное внимание на трагедию, которая произошла в Харькове. Это очередное доказательство того, что зло не имеет предела, если его не остановить", – подчеркнул Токарь.

Напомним, ВС РФ массировано атаковали Украину ракетами и дронами 22 октября. Взрывы прогремели в ряде регионов. Есть раненые и погибшие, повреждены много жилых домов.

Ранее сообщалось, на какую компенсацию могут претендовать киевляне, пострадавшие от обстрела.