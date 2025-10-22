Внезапный массированный удар: почему обстрел в ночь на 22 октября стал показательным для Украины

Ночью 22 октября Россия нанесла массированный удар по Украине — более 400 ракет и дронов атаковали Киев, Запорожье, Полтавскую и Одесскую области. Есть погибшие и раненые, среди них дети. Фокус выяснил, почему эта атака стала показательной и почему она свидетельствует о еще большей опасности со стороны РФ.

Ночью 22 октября Киев и регионы Украины подверглись массированной атаке. В столице количество пострадавших возросло до 21 человека, среди них — пятеро детей, в том числе 2-летний ребенок. Два человека погибли. Госпитализированы 5 взрослых и 4 ребенка, остальные получают амбулаторную помощь. В городе обломками повреждены дома, медучреждение, гаражи.

Россияне также атаковали Киевскую область. В Броварском районе погибли четыре человека. Есть раненые в Броварах и Обуховском районе.

В Запорожье от обстрела вспыхнули пожары в многоэтажке и частных домах: 13 раненых, почти 2 тысячи человек без электричества.

Відео дня

На Полтавщине прямые попадания и обломки повредили нефтегазовую инфраструктуру в Миргородском районе. Жертв и пострадавших нет, сообщил в.и.о. начальника ОГА Владимир Когут.

В Одесской области дроны ударили по Измаилу: повреждена энергетическая и портовая инфраструктура. Критические объекты работают, раненых и погибших нет, пожары ликвидированы.

Из-за российской атаки на энергетику на утро 22 октября в большинстве регионов - аварийные отключения, в том числе и в Киеве. Сложнее всего на Сумщине и Черниговщине из-за поврежденного оборудования. Есть обесточенные потребители и в других областях. Из-за последствий предыдущих обстрелов с 16:00 до 22:00 во всех регионах будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 22 октября Россия применила 433 воздушных средства нападения. Из них:

405 БПЛА, из которых 250 "Шахедов", из Курска, Орла, Приморско-Ахтарска, Крыма;

28 ракет, из них 15 — баллистика. В частности: 11 "Искандер-М/KN-23", 9 "Искандер-К", 4 "Кинжалы", 4 Х-59/69.

Массированный обстрел Украины 22 октября: какую тактику использовала Россия на этот раз

Военный эксперт Олег Жданов считает, что атака РФ на Украину 22 октября была спонтанным, экстренным ответом на украинские удары по территории России. Атака не была заранее подготовлена — россияне использовали то, что могли быстро организовать.

По мнению Жданова, об их спонтанности свидетельствует структура удара.

"Сначала шли в атаку на Украину баллистические ракеты, потом крылатые, но из тех же комплексов "Искандер". Дроны массово запускали лишь со второго часа ночи, хотя обычно после этого времени ПВО уже завершает перехват средней суточной нормы — около 100 "Шахедов". Первые дроны, вероятно, корректировали баллистические удары. Ближе к утру, после перезарядки "Искандеров", был третий этап — повторные баллистические пуски в 4-5 часов. А с поднятием в небо МиГ-31 добавили "Кинжалы", — отмечает эксперт.

Такая комбинированная атака, по словам Жданова, демонстрирует, что РФ может неожиданно организовать массированный ракетно-дронный удар. И эта ночь — показательная.

Российская атака на Украину: через сколько Россия может повторить подобным удар

По мнению эксперта, подобные атаки могут повториться в ближайшее время. На это у армии РФ есть достаточно ресурсов и техническая способность к внезапным массированным ударам. Россия способна реагировать быстро, используя имеющиеся запасы и оперативные пусковые комплексы.

"По оценкам, они выпускают до 200 "Шахедов" в сутки. Последнюю неделю атаковали по 100 и меньше — значит, накопили запас в 500-700 единиц. Ракеты к "Искандерам" производят 20-30 в месяц, их запас по данным ГУР около 200-300 единиц. В целом промышленность РФ выдает около 100 ракет разных типов ежемесячно", — заключает эксперт.

Это требует от Украины постоянной готовности ПВО и быстрого восстановления энергетической инфраструктуры после ударов.

Напомним, что в течение недели РФ трижды ударила по объектам "Нафтогаза". Цель — лишить украинцев газа и тепла зимой. Удары становятся более точными благодаря разведке. Фокус разобрался, почему удары становятся более прицельными и что может спасти энергосистему от нового коллапса.

Также Фокус писал, что атака РФ 10 октября с почти 500 дронами и ракетами вызвала блэкаут в ряде городов. Тактика россиян изменилась: прицельные удары по генерации, дроны + ракеты. Через 3 года после первого блэкаута сценарий повторяется из-за дефицита защиты.