Раптовий масований удар: чому обстріл у ніч на 22 жовтня став показовим для України

Вночі 22 жовтня Росія завдала масованого удару по Україні — понад 400 ракет і дронів атакували Київ, Запоріжжя, Полтавщину та Одещину. Є загиблі й поранені, серед них діти. Фокус з'ясував, чому ця атака стала показовою і чому вона свідчить про ще більшу небезпеку з боку РФ.

Вночі 22 жовтня Київ та регіони України зазнали масованої атаки. У столиці кількість постраждалих зросла до 21 осіб, серед них — п'ятеро дітей, зокрема 2-річна дитина. Двоє людей загинули. Госпіталізовано 5 дорослих і 4 дитини, решта отримують амбулаторну допомогу. У місті уламками пошкоджені будинки, медзаклад, гаражі.

Росіяни також атакували Київську область. У Броварському районі загинули чотири людини. Є поранені в Броварах та Обухівському районі.

У Запоріжжі від обстрілу спалахнули пожежі в багатоповерхівці та приватних будинках: 13 поранених, майже 2 тисячі людей без електрики.

На Полтавщині прямі влучання та уламки пошкодили нафтогазову інфраструктуру в Миргородському районі. Жертв і постраждалих немає, повідомив т.в.о. начальника ОВА Володимир Когут.

Відео дня

На Одещині дрони вдарили по Ізмаїлу: пошкоджено енергетичну та портову інфраструктуру. Критичні об'єкти працюють, поранених і загиблих немає, пожежі ліквідовано.

Через російську атаку на енергетику на ранок 22 жовтня в більшості регіонів — аварійні відключення, у тому числі й в Києві. Найскладніше на Сумщині та Чернігівщині через пошкоджене обладнання. Є знеструмлені споживачі й в інших областях. Через наслідки попередніх обстрілів з 16:00 до 22:00 в усіх регіонах діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в ніч на 22 жовтня Росія застосувала 433 повітряних засоби нападу. З них:

405 БПЛА, з яких 250 "Шахедів", з Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська, Криму;

28 ракет, з них 15 — балістика. Зокрема: 11 "Іскандер-М/KN-23", 9 "Іскандер-К", 4 "Кинджали", 4 Х-59/69.

Масований обстріл України 22 жовтня: яку тактику використовувала Росія цього разу

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що атака РФ на Україну 22 жовтня була спонтанна, екстрена відповідь на українські удари по території Росії. Атака не була заздалегідь підготовлена — росіяни використали те, що могли швидко організувати.

На думку Жданова, про їхню спонтанність свідчить структура удару.

"Спочатку йшли в атаку на Україну балістичні ракети, потім крилаті, але з тих самих комплексів "Іскандер". Дрони масово запускали лише з другої години ночі, хоча зазвичай після цього часу ППО вже завершує перехоплення середньої добової норми — близько 100 "Шахедів". Перші дрони, ймовірно, коригували балістичні удари. Ближче до ранку, після перезарядки "Іскандерів", був третій етап — повторні балістичні пуски о 4–5-й годині. А з підняттям у небо МіГ-31 додали "Кинджали", — зазначає експерт.

Така комбінована атака, за словами Жданова, демонструє, що РФ може зненацька організувати масований ракетно-дроновий удар. І ця ніч — показова.

Російська атака на Україну: через скільки Росія може повторити подібним удар

На думку експерта, подібні атаки можуть повторитися найближчим часом. На це в армії РФ є достатньо ресурсів і технічна спроможність до раптових масованих ударів. Росія здатна реагувати швидко, використовуючи наявні запаси та оперативні пускові комплекси.

"За оцінками, вони випускають до 200 "Шахедів" на добу. Останній тиждень атакували по 100 і менше — отже, накопичили запас у 500–700 одиниць. Ракет до "Іскандер" виробляють 20–30 на місяць, їхній запас за даними ГУР близько 200–300 одиниць. Загалом промисловість РФ видає близько 100 ракет різних типів щомісяця", — підсумовує експерт.

Це вимагає від України постійної готовності ППО та швидкого відновлення енергетичної інфраструктури після ударів.

Нагадаємо, що протягом тижня РФ тричі вдарила по об'єктах "Нафтогазу". Мета — лишити українців газу й тепла взимку. Удари стають точнішими завдяки розвідці. Фокус розібрався, чому удари стають прицільнішими та що може врятувати енергосистему від нового колапсу.

Також Фокус писав, що атака РФ 10 жовтня з майже 500 дронами та ракетами спричинила блекаут в низці міст. Тактика росіян змінилася: прицільні удари по генерації, дрони+ракети. Через 3 роки після першого блекауту сценарій повторюється через дефіцит захисту.