"Полная защита всех объектов — наивная мысль": как Россия ведет войну против украинских ТЭЦ

В течение недели Россия трижды атаковала объекты "Нафтогаза" — от газовых месторождений на Харьковщине до теплоэлектроцентрали. Цель очевидна: лишить украинцев тепла и газа перед зимой. Фокус разобрался, почему удары становятся более прицельными и что может спасти энергосистему от нового коллапса.

За последние семь дней Россия трижды организовала массированные атаки на объекты газовой инфраструктуры группы "Нафтогаз". В ночь на 15 октября под огнем оказалась одна из теплоэлектроцентралей компании, являющаяся ключевым элементом энергосистемы.

Ранее в течение недели враг обстреливал газодобывающие предприятия на Харьковщине, а также проводил прицельные удары по стратегически важным объектам Сумской и Черниговской областей. Эти нападения имели целью парализовать работу гражданской инфраструктуры.

Как заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий, ни один из поврежденных объектов не связан с военными целями. Это сознательные акты террора от российских террористов, направленные на то, чтобы оставить украинцев без газа, отопления и света именно зимой, вызвав хаос и страдания.

До этого российские войска в ночь на 3 октября совершили атаку на газовые объекты "Нафтогаза". РФ запустила по газовым месторождениям Харьковской и Полтавской областей 35 ракет и 60 дронов.

Часть угроз удалось сбить, но значительное количество объектов повреждено, часть разрушений критическая. Ликвидация последствий продолжается, компания сотрудничает с партнерами для оперативного восстановления.

ДТЭК подтвердил атаку, из-за этого была остановлена работа нескольких газодобывающих объектов в Полтавской области. Также обломки российской ракеты повредили частный дом в Полтавской общине.

Последствия атак РФ по энергетической инфраструктуре Украины

Исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные Города Украины" Святослав Павлюк отмечает, что из-за атак РФ на энергообъекты на уровне потребителей заметен общий дефицит энергии. По словам Павлюка, Россия за последние годы нарастила производство дронов и ракет, увеличив и объемы атак. Учитывая усиленную защиту украинских энергообъектов "Укрэнерго", по его мнению, враг перешел к бомбардировкам распределительных сетей областного уровня, "Укрзалізниці" и других.

"Масштаб атак российских дронов и ракет вырос по сравнению с предыдущими годами. Российская тактика нападений на энергообъекты эволюционирует. Теперь российские дроны атакуют подстанции вертикально сверху с различными типами боеприпасов, среди которых есть кластерные, что затрудняет восстановление. Из-за этого саперам приходится сначала обезвреживать неразорвавшиеся снаряды, задерживая работу энергетиков по восстановлению объектов. Учитывая продолжение войны, подобные атаки со стороны России будут продолжаться, а значит перебои неизбежны", — говорит Фокусу эксперт.

По мнению Павлюка, качество энергоснабжения зависит от количества и продолжительности отключений. Количество отключений определяется возможностями ПВО сбивать угрозы, продолжительность отключений — скоростью восстановления энергетиками. Сейчас украинская ПВО страдает от нехватки ракет, а специалисты восстанавливают систему четвертую зиму подряд, опираясь на запасы оборудования, помощь энергетического сообщества и партнеров, включая Японию и Азербайджан.

Также эксперт добавляет, что недавно атаки распространились на газовую инфраструктуру. Распределенная генерация на газопоршневых машинах зависит от газоснабжения, которого не хватает из-за недостаточных запасов и ударов по объектам транспортировки. Это грозит проблемами в городах и теплокоммунэнерго. Эта зима станет первой, когда более половины газа будет импортироваться по цене до 500 долларов за тысячу кубометров, плюс транспортировка и НДС. Разница между субсидированной ценой и рыночной ляжет бременем на бюджет.

Как противостоять ракетным и дроновым атакам РФ по энергетической инфраструктуре

По словам Павлюка, защиту крупных объектов "Укрэнерго", которых насчитывается около сотни, пытаются обеспечивать с помощью бетонных блоков, сэндбэгов, пикбэгов и бетонных укрытий для трансформаторов.

"Такие меры эффективны против обломков или взрывов поблизости, уменьшая вред ключевым элементам подстанций. Однако они не выдерживают прямого попадания ракеты, особенно баллистической. Например, в Запорожье несколько ракет попали в одну точку, пробивая даже глубокие бункеры. Полная защита всех объектов невозможна и довольно наивна мысль об этом", — подчеркивает эксперт.

Кроме пассивной защиты эксперт советует увеличивать количество ПВО, в частности через привлечение западных партнеров.

Также Павлюк рекомендует внедрить экономические стимулы для производителей газа на биомассе. В частности правительство могло бы уравнять права теплопоставщиков на газе и на местной биомассе. Газ субсидирован для населения по фиксированной низкой цене, значительно ниже рыночной стоимости твердого топлива. В дефиците электроэнергии биомассу экспортируют вместо использования в местных котельных, которые стоят нерентабельными. Искусственно удешевленный газ разрушает экономику локального топлива.

"Нужен переход от субсидирования газа к субсидированию конечной гигакалории тепла. Тогда производители на биомассе избегут рисков растраты из-за несоответствия тарифов и цен на топливо. Если компенсация разницы в тарифах достанется только газовым теплопоставщикам, возникает неконкурентность. Работа на местном биотопливе может снять пиковые нагрузки энергосистемы, повысит безопасность, оставит средства в Украине вместо расходов на импорт газа", — отмечает эксперт.

Напомним, 13 октября президент Украины Владимир Зеленский предупреждал о проблемах с электричеством из-за ударов россиян. Он говорил, что из-за одного-двух российских обстрелов Украине может понадобиться импорт электроэнергии.

После комбинированного удара в ночь на 10 октября в Украине начали вводить графики отключения света. В частности аварийные отключения применяли в Киеве, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.